EUR/USD : Le calme avant la tempête ?

La paire est dans l’attente de publication de chiffres majeurs

Le dollar s’est d’abord redressé Mardi mais la bonne tenue des actions a limité la demande pour les actifs liquides et donc le billet vert. Les indicateurs économiques publiés ont permis aux actifs risqués d’être soutenus par les investisseurs. L’indice de confiance des consommateurs a augmenté de 12,2 à 98,1 au-dessus des attentes à 91,5.

Mais l’euro n’en a pas vraiment profité car les chiffres de l’inflation restent faible et vont donc conforter la politique monétaire accommodante de la banque centrale européenne qui a pour conséquence des rendements faibles et donc un attrait moindre pour la détention d’actifs dans la devise unique. Les prix aux détails ont augmenté de 0,8% sur un an en ligne avec les attentes mais sur un rythme le plus bas depuis 13 mois. La baisse du rendement du Bund était donc négatif pour le différentiel de taux avec le dollar à un plus bas de 1 mois à -0,488%. Un membre de la BCE Schabel a dit qu’il était très probable que la reprise serait lente et pas aussi rapide que beaucoup espèrent, appuyant la politique de taux bas.

L’euro dollar reste dans l’attente des PMI ISM manufacturier aux Etats Unis, les minutes de la Fed aujourd’hui et surtout des chiffres sur le chômage américain qui seront publiés exceptionnellement jeudi en raison du jour férié le lendemain aux Etats Unis.

L’euro consolide sa récente hausse

Depuis le 18 Mai la tendance est haussière sur l’euro contre dollar mais depuis début Juin la devise européenne est entrée dans une phase de consolidation. Elle évolue entre une oblique descendante de court terme et au-dessus de 1,1170 et de la moyenne mobile à 200 périodes. La cassure ou le franchissement d’une de ces deux bornes donneront un signal pour le déclenchement du prochain mouvement.

La moyenne mobile à 200 périodes est en tendance haussière et combinée avec la droite horizontale, le niveau actuel de 1,1170 constitue un support important. La cassure de ce dernier relancerait une tendance négative. Au-dessus la probabilité reste un franchissement de l’oblique baissière vers une première résistance à 1,1350 et le plus haut de ces 3 derniers mois à 1,1420.

Evolution de l’euro contre dollar en données 4 heures :

