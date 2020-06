USD/JPY : Le dollar récupère le terrain perdu

Points clés de l’article :

Des chiffres plus inquiétants au Japon qu’aux Etats Unis

La résistance de 108, frontière avant une hausse plus soutenue

Des chiffres plus inquiétants au Japon qu’aux Etats Unis

Les opérateurs continuent de se focaliser sur la hausse des cas de coronavirus au Japon malgré une timide hausse des taux américains. L’impact de cette augmentation sur la consommation domestique reste un centre d’inquiétude majeur, les ventes au détail sont ressorties plus faible qu’attendu la nuit dernière (+2,1% au lieu de 3%). Le Japon va publier son rapport sur l’emploi et les chiffres sur la production industrielle ce soir. Le très suivi rapport Tankan pour le deuxième trimestre sera publié demain soir. Autant de nouvelles qui vont avoir un impact sur la paire USD/JPY. Sur le marché une très grosse position par un fonds a été prise la semaine dernière à la vente, dans le mauvais sens vu l’évolution du marché, par un fonds qui pourrait être dénoué et ajouter de la volatilité. On parle de 2 billions de USD.

Le dollar a profité de chiffres économiques meilleurs qu’attendu et l’appétit pour le risque sur les marchés actions de retour après le week-end. Les indices ont rebondi sur des supports importants. Le rapport sur le marché immobilier aux Etats Unis était bien meilleur qu’attendu. Le nombre d’américains ayant acheté un bien immobilier a explosé à la hausse de 44,3% en Mai par rapport au mois précédent bien plus que les 17% anticipé par les analystes. Par ailleurs l’activité manufacturière chinoise continue de s’améliorer après la fin des mesures de confinement. L’indice des achats industriels a augmenté à 50,9 contre 50,6 en Mai au-dessus du niveau des 50 qui délimite un secteur en expansion ou récession.

La résistance de 108, frontière avant une hausse plus soutenue

Depuis Mardi dernier, le dollar contre yen s’est bien repris sur le support à 106 qui s’en trouve renforcé. Ce support correspond maintenant au plus bas des mois de Avril, Mai et Juin. La hausse a complètement absorbé la longue bougie rouge du 23 juin qui semblait vouloir amener le USD/JPY plus bas.

Sur un horizon de temps court terme de 4 heures, la paire est supportée par une oblique haussière et se dirige vers la résistance à 108 retracement Fibonacci et ancienne résistance. La moyenne mobile à 20 périodes est aussi orientée positivement ainsi que la tendance du RSI.

En cas de dépassement des 108 la hausse pourrait s’accélérer vers le retracement Fibonacci de 61,8% à 108,40 et les plus hauts de Juin à 109,80. A l’inverse une cassure de l’oblique haussière serait négative et prolongerait la consolidation horizontale en vigueur depuis plus plusieurs jours.

Evolution du dollar contre yen en données 4 heures :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE