GBP/USD : La livre reste sous pression

Le temps passe sans avancée concrète sur le Brexit

La livre retrace le mouvement haussier de Juin

Il ne reste que 6 mois avant la fin des liens qui lient l’union Européenne et le Royaume Uni. Les responsables des deux unions entrent dans une série de discussions intensives de 8 semaines en affichant leur optimisme. Pour la première fois depuis Mars les deux négociateurs des deux parties vont se rencontrer à Bruxelles en personne. De leur rencontre et de leur entente dépendra les rapports qui régiront les deux partenaires commerciaux. Pour beaucoup de politiques obtenir un accord en si peu de temps est mission impossible. S’ils n’arrivent pas à trouver un accord, ce sera le retour des droits de douane et des quotas.

Mais d’autres domaines pourraient être affectés par cette séparation notamment la sécurité et fragiliserait les deux parties face à la Russie, les Etats Unis ou la Chine. Les sujets à couvrir sont très , trop ?, nombreux et s’étendent des relations commerciales, à la sécurité, en passant par le droit aérien et la pêche. Boris Johnson ne veut pas négocier au-delà de l’été. Les deux parties semblent reprendre les négociations avec de bonnes intentions au travers de rencontres moins formelles ce qui rend certains observateurs plus optimistes que jamais mais le temps ajoute beaucoup de pression.

Le premier ministre britannique est aussi sous pression en interne. Sa gestion de la pandémie est largement critiquée par la presse et le parti travailliste. Il a promis un énorme plan pour relancer l’économie affectée par le coronavirus. Son discours de demain reste attendu. Il a évoqué des investissements dans les infrastructures précisant que refaire une politique d’austérité comme après la crise financière de 2009 serait une erreur. Johnson a fait référence au président Roosevelt en annonçant un plan de 1,8 billions de pounds principalement pour les écoles financés par des emprunts ce qui aura pour conséquence un hausse de la dette déjà à un niveau très élevé. Ce niveau d’endettement pèse déjà sur la livre et cette annonce a renforcé la pression baissière ce matin.

Le dollar joue aussi son rôle de valeur refuge attirant des flux vers les actifs moins risqués conséquence de la hausse des cas de coronavirus qui inquiète les marchés boursiers.

La câble affiche des creux et sommets descendants typiques d’une tendance baissière sur un horizon de temps court terme , 4 heures. Ce matin, la livre a cassé un support à 1,2340 qui correspondait au dernier creux et au retracement Fibonacci de 61,8%. La livre se dirige vers le support à 1,2165. Et pourrait retracer intégralement la hausse de Juin pour retourner à 1,2075.

L’oblique haussière bloque les rebonds et un franchissement permettrait de neutraliser ce scénario négatif. Seul un dépassement du dernier sommet permettrait de repartir à la hausse et d’annuler complètement ce scénario baissier

Evolution de la livre contre dollar en données 4 heures :

