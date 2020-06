EUR/GBP : La livre sterling s’enfonce face au risque de « no deal »

Points-clés de l’article sur l’EUR/GBP :

Boris Johnson ravive les craintes d’une sortie de l’UE sans accord commercial

L’ EUR/GBP inscrit un plus haut de 3 mois

La livre sterling reprend sa tendance baissière face à l’euro sur fond d’inquiétude d’une sortie du Royaume-Uni de l’UE sans accord commercial. Boris Johnson a indiqué ce weekend quele Royaume-Uni serait prêt à adopter un statut similaire à l’Australie avec l’UE, c’est-à-dire sans accord commercial.

En effet, bien que l’UE soit le deuxième partenaire commercial de l’Australie, les deux pays entreprennent des négociations commerciales seulement depuis mi-2018. Encore aujourd’hui, l’UE et l’Australie commercent selon les pratiques de l’Organisation mondiale du commerce (sauf sur quelques produits qui bénéficient d’accords).

Ces propos du Premier ministre britannique viennent donc naturellement renforcer les craintes d’une sortie de la période de transition sans accord commercial. Une sortie de l’UE sans accord serait pénalisant pour les deux économies, mais en particulier celle britannique étant donné que le Royaume-Uni réalise la moitié de ses exportations vers l’UE.

Graphique journalier de l’EUR/GBP sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, l’EUR/GBP inscrit un plus haut de 3 mois ce matin après avoir émis vendredi un signal haussier de type « breakout » en sortant par le haut de ses bandes de Bollinger. Ce signal vient relancer les convictions haussières de moyen termes données par la présence du taux de change au-dessus de 0,90 et de sa ligne oblique haussière qui vient chercher les plus bas depuis février.

Evidemment, l’évolution de l’EUR/GBP dépendra essentiellement des pourparlers entre les Européens et les Britanniques. Un accord commercial rassurerait les investisseurs sur l’avenir de l’économie britannique ce qui ferait pression sur l’EUR/GBP. A l’inverse, les craintes du « no deal » devrait continuer à soutenir le taux de change. En tout cas, la paire EUR/GBP ne devrait pas être de tout repos pour les cambistes cet été étant donné que Bruxelles et Londres ont prévu d’augmenter la cadence des négociations.

