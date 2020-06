GBP/USD, GBP/JPY : La livre reste fragile face aux devises refuges

Points clés de l’article :

Le dollar et le yen jouent pleinement leurs fonctions d’actifs refuges. Il n’y a en effet aucun signe de rémission de la pandémie de coronavirus à l’échelle mondiale. Un record de 37 000 nouveaux cas a été enregistré hier aux Etats Unis, même niveau qu’en Avril, conséquence de la levée des restrictions de confinement. Plusieurs gouverneurs ont du coup suspendu le passage aux prochaines étapes pour revenir à une activité normale, notamment au Texas. Le secrétaire d’état à la santé américain a prévenu qu’il pourrait fermer les plages.

La livre souffre aussi du piétinement des discussions entre l’Europe et le Royaume Uni. Les négociations se poursuivent et de nouvelles séances de réunion sont programmés pour Juillet et Aout mais déjà des entreprises se préparent pour une sortie sans accord. Elles constituent des stocks pour éviter de payer des droits de douane supplémentaires à partir du 1er janvier. Certains constructeurs automobiles établis en Grande Bretagne ont doublé leur capacité de stockage. Les deux parties gardent espoir de parvenir à une solution avant au maximum Octobre car l’accord devra être ensuite approuvé par les Etats membres. Le premier ministre Johnson se déclare toujours optimiste. Malgré ces bonnes intentions peu de progrès ont été enregistrés. Le Royaume Uni n’a toujours pas défini comment les sociétés de transport internationales vont pouvoir travailler une fois les frontières douanières rétablies, ce qui fragilise le secteur.

Le câble a été fortement rejeté par la résistance majeure à 1,2726, ancien support doublé de la moyenne mobile à 200 jours. Lundi la livre a formé un creux de court terme sur 1,2340 mais n’a pas pu prolongé son rebond.

La cassure de ce dernier point pourrait ramener la devise britannique contre dollar sur 1,2075. Pour invalider cette vue négative, un test de la résistance serait envisagé si la livre arrive à dépasser l’oblique baissière et 1,2545 dernier sommet de cette semaine.

Evolution des cours de la livre contre dollar en données 4 heures :

La livre affiche aussi sa fragilité face au Yen. Elle n’a pas pu dépasser la résistance à 139 et a même réintégré la précédente à 135,65. La devise britannique évolue sous la moyenne mobile à 200 jours et celle à 20 jours se retourne à la baisse. Le rebond de Lundi n’a pas pu être confirmé et tant que l’on reste sous 134, le risque est un retour du support à 129,30.

Evolution de la livre contre Yen en données quotidiennes :

