EUR/USD : L’euro résiste bien aux mauvaises nouvelles

Le dollar retrouve l’intérêt des acheteurs avec le regain de demande pour la liquidité après la baisse des actions suite à la hausse du nombre de cas de coronavirus. Les rumeurs d’une hausse des taxes douanières contre l’Europe et la persistance de restrictions concernant les voyageurs provenant des Etats Unis sont aussi négatifs pour les actifs risqués comme l’euro.

Le virus à travers le monde reprend de la vigueur faisant craindre des conséquences plus négatives sur l’économie mondiale. L’Allemagne a rapporté 712 nouveaux cas mercredi, le Japon a connu son plus haut niveau d’infections en une semaine, la Californie un record de 7149 cas. Les Etats Unis ont connu hier la plus forte hausse de cas sur un jour depuis Avril avec plus de 45 500 infections.

Le FMI a révisé à la baisse ses prévisions du PIB mondial à -4,9% au lieu de -3% il y a un mois. Le Fonds a aussi prévenu que le rebond sur les marchés financiers apparait déconnecté des perspectives économiques.

L’euro a affiché une baisse modérée hier suite aux tensions entre l’Europe et les Etats Unis. Les US envisagent un hausse des taxes douanières de 3,1 billions de dollar sur les importations en provenance de France, Allemagne, Espagne et Royaume Uni.

Les commentaires du chef économiste de la banque centrale européenne n’était pas non plus favorable à l’euro lorsqu’il a affirmé que la récession ne se résoudra pas facilement et qu’il est vraisemblable que la confiance des consommateurs si importante pour la croissance prendra du temps avant de s’améliorer. Les dépense des consommateurs sur le continent restent en dessous des niveaux d’avant crise.

Dépense des consommateurs en France et activité économique :

Les inquiétudes sur le marché boursier se sont répercutées que modérément sur le marché des devises avec une baisse maitrisée de l’euro. La devise européenne après être revenue sur ses plus haut de Mars à 1,1400 corrige. Sous 1,1225 la baisse peut se poursuive vers 1,1170 correspondant au retracement Fibonacci de 61,8% et plus bas de Juin. En cas de cassure qui serait très négative se trouvent le support à 1,1020 et la moyenne mobile à 200 jours.

La devise européenne pour reprendre sa tendance haussière récente doit franchir l’oblique baissière mais la tendance moyen terme reste négative.

Evolution des cours de l’euro en données 4 heures :

