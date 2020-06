USD/JPY : La pression baissière revient sur le dollar

Points clés de l’article :

La baisse du dollar s’est accélérée hier

Le support à 106 Yen permet un rebond

Le dollar continue à s’affaiblir contre le yen. Les indicateurs économiques hier aux Etats Unis étaient mitigés avec un PMI manufacturier en hausse de 9,8 points à 49,6 un peu plus faible que les anticipations à 50. Le PMI des services est lui aussi en hausse à 46,7 mais en-dessous également des attentes à 48. La bonne surprise est venue des ventes de maisons neuves en forte hausse de 16,6%. Si les marchés actions pensent que le nombre de nouveaux cas d’infections aux Etats Unis ne représente pas une menace pour la reprise, les autres marchés semblent plus et se tournent vers les actifs refuges, l’or et le Yen. Les nouvelles contaminations sont en forte hausse en Californie, Floride , Texas et Arizona et accélèrent dans le New Jersey perturbant le processus de réouverture de l’économie. Les américains vont certainement avoir besoin de plus d’aide du gouvernement. Du coup les attentes d’un nouveau plan de relance sont élevées qui entrainent les actifs risqués à la hausse et notamment les valeurs technologiques américaines et donc soutiennent le Dollar.

Le Yen s’est vu renforcé aussi par des ventes aux détails en progression en juin à 27% sur une année mais ce chiffre était de -65,6% en Mai. Cependant la hausse du nombre d’infections à Tokyo, au plus haut depuis le 5 Mai est un facteur négatif pour le Yen mais si cela reste encore dans des proportions limitées.

Le dollar qui était sorti à la hausse début juin d’une phase de consolidation est retombé aussitôt pour réintégrer son canal horizontal en dessous de 108. Hier, le billet vert a cassé le support à 106,75 qui devient résistance et a testé le point bas du mois d’avril Mai avant de rebondir. Une cassure de ce dernier point à 106 yen serait très négatif et vraisemblablement dans cette hypothèse la baisse accélérerait. Au-dessus de ce point il faut que la paire réintègre 106,75 et dépasse l’oblique baissière pour revenir sur la résistance à 107,64.

Evolution du dollar contre Yen en données 4 Heures :

