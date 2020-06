EUR/JPY : La correction de l’euro est-elle terminée ?

Points clés de l’article :

Bons chiffres économiques et perspectives de reprise en V favorisent les flux vers l’euro

L’euro comme tous les actifs risqués reprennent le dessus sur les actifs refuges tant les investisseurs parient sur un retour à la normale rapide de l’économie bien soutenue par les banques centrales. Les perspectives positives de l’économie européenne soutiennent la devise unique.

Les mauvaises nouvelles ne semblent plus avoir de prise sur les investisseurs qui croient de plus en plus à une reprise rapide de l’activité. L’Allemagne pourtant moteur de l’économie européenne ne devrait pas connaître une activité économique similaire à celle prévalant avant le virus avant 2022 après une baisse de 6,5% de son PIB cette année. Malgré tout, les analystes estiment qu’il s’agit bien d’une reprise en V, le scénario retenu pars les marchés avec un retour sur les actifs risqués. Les 5 experts du conseil économique allemand estiment que l’on verra une accélération de la croissance au deuxième semestre et un taux de 4,9% en 2021. Le taux de chômage va continuer à augmenter avant de baisser progressivement l’année prochaine.

Les PMI manufacturiers en France et en Allemagne sont ressorties meilleurs que ceux que les analystes anticipaient, 52,1 en France au lieu de 46 attendu et 44,6 en Allemagne au lieu de 41,5. Même bonne surprise pour les PMI de services, 50,3 au lieu de 44,2 en France et 45,8 au lieu de 44,2 en Allemagne.

L’annonce d’un retour d’une région de l’ouest de l’Allemagne en confinement a donc été laissé de côté par les investisseurs. Plus de 1550 personnes ont été testées positifs dans le Rheda-Wiedenbrueck et plusieurs milliers placées donc en quarantaine pour bloquer la diffusion de ce nouveau foyer d’infections. Les restrictions imposées seront les mêmes qu’au début de la pandémie.

Le Yen souffre aussi de la réduction de la demande pour les actifs refuges et de la hausse des bourses. De plus la chute du rendement des obligations à 10 ans japonaises atteint un plus bas d’une semaine à 0,04% et refroidit l’attrait pour le yen.

L’euro stoppe son mouvement correctif dans une tendance haussière

La baisse de l’euro contre yen depuis le 5 juin s’inscrit dans une tendance court terme haussière et n’est donc qu’une correction. L’euro a retracé 50% de sa hausse du mois de Mai et a rebondi sur ce niveau à 119,30 qui correspond aussi à la moyenne mobile à 200 jours. La devise européenne a franchi une oblique baissière et pourrait se diriger vers la résistance à 122,10. Seul un dépassement de ce niveau, dernier sommet inscrit, signifierait que la correction est terminée et que la hausse peut se poursuivre.

Au contraire la cassure du support à 119,30 pourrait ramener l’euro contre yen sur le retracement Fibonacci de 61,8% à 118,25. La reprise haussière serait annulée en-dessous.

Evolution des cours de l’euro contre yen en données quotidiennes :

