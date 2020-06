GBP/USD : La dette britannique pèse sur la livre

Points clés de l’article :

La dette britannique et le virus inquiètent les opérateurs

La livre poursuit son évolution horizontale

Vendredi le dollar a poursuivi sa récente hausse et a atteint un plus haut de 2 semaines profitant des inquiétudes relatives au coronavirus. L’Arizona et le la Floride ont enregistré le plus grand nombre de nouveaux cas depuis le début de la pandémie. L’annonce de la fermeture d’une dizaine de magasins Apple est venu aussi soutenir les flux vers le billet vert qui fait office d’actif refuge.

La livre a souffert aussi de la hausse de la dette britannique. Celle-ci a dépassé le niveau de 100% du PIB en Mai pour la première fois depuis 1963. Les emprunts du gouvernement ont augmenté de plus de 100 billion de livres les deux derniers mois à cause d’une chute des recettes fiscales et le gouvernement a déployé un plan massif de soutien à l’économie pour sauvegarder les emplois et aider les entreprises à traverser la crise. Les dépenses ont augmenté de 40% et les recettes baissé de 28% portant les emprunts à 44,2 billions de livres en Mai, un record sur un mois.

La devise britannique est aussi pénalisée par le changement de stratégie de la banque d’Angleterre qui a décidé de stopper son programme d’expansion monétaire pour réduire son bilan qui atteint 700 billions de pound.

Ce matin le câble se reprenait après la publication de ventes au détail en hausse de 10,2%, chiffre plus élevé que les anticipations à 4,1% et la plus forte hausse depuis 1988. Ce chiffre venait rassurer après les mauvaises nouvelles de la fin de semaine.

Depuis Mars la livre évolue horizontalement entre 1,2725 et 1,2075 . Le câble corrige depuis le test de la résistance à 1,2725, ancien support mais aussi passage de la moyenne mobile à 200 jours. Le RSI se trouvait en surachat et s’est détendu, il est pour l’instant baissier.

Un test du retracement des 50% du mouvement de Mars est donc possible à 1,2300. La reprise des cours ce matin s’inscrit dans une tendance de court terme baissière. Au-dessous se trouve la support à 1,2075.

Pour déclencher une vague de hausse il faudra dépasser les 1,2725.

Evolution de la livre contre dollar en données quotidiennes :

