GBP/JPY : La tendance court terme est négative

La dette britannique pèse sur la livre

La livre contre yen évolue dans une tendance négative

La dette britannique et le changement de stratégie de la banque d’Angleterre ont provoqué des ventes de la livre.

La livre souffre de la hausse de la dette britannique. Celle-ci a dépassé le niveau de 100% du PIB en Mai pour la première fois depuis 1963. Les emprunts du gouvernement ont augmenté de plus de 100 billion de livres les deux derniers mois à cause d’une chute des recettes fiscales et le gouvernement a déployé un plan massif de soutien à l’économie pour sauvegarder les emplois et aider les entreprises à traverser la crise. Les dépenses ont augmenté de 40% et les recettes baissé de 28% portant les emprunts à 44,2 billions de livres en Mai, un record sur un mois.

La devise britannique est aussi pénalisée par le changement de stratégie de la banque d’Angleterre qui a décidé de stopper son programme d’expansion monétaire pour réduire son bilan qui atteint 700 billions de pound.

La baisse des rendements sur le JGB, obligation d’état japonais à 10 ans, à un plus bas d’une semaine à 0,004% affaiblit le Yen aujourd’hui et permet à la livre de rebondir. La pandémie au Japon repart aussi à la hausse pour la troisième semaine d’affilée après 6 semaines de baisse, ce qui est un facteur négatif pour la devise nippone.

Depuis le 8 juin la devise britannique est dans une tendance baissière, la livre contre yen a cassé un support qui est devenu par la suite résistance à 136,35 montrant un changement de sentiment chez les investisseurs. L’objectif de la figure a été atteint après un retour des prix sur la résistance.

La paire affiche des creux et sommets descendants qui confirment une tendance de court terme négative. Tant que les rebonds se limitent à l’oblique baissière, la baisse peut se poursuivre vers le support à 130,67. Le franchissement de l’oblique serait un signal pour un nouveau test des 136,35. Au-delà la tendance deviendrait haussière.

A moyen terme la devise évolue toujours sous la forte résistance à 139,70 , ancien support devenu résistance qui a été testé et rejeté en juin.

Evolution de la livre contre yen en données 4 Heures :

