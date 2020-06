EUR/CHF : Les perspectives sont en faveur d’un rebond de l’euro

Points-clés de l’article sur l’EUR/CHF :

L’attractivité pour l’ euro s’est nettement améliorée

L’ EUR/CHF vient tester un support à 1,0611

L’attractivité pour l’euro s’améliore

L’EUR/CHF a fortement reculé ces dernières années, mais semble depuis peu se ressaisir. L’aversion pour la zone euro due aux négociations compliquées du Brexit et la croissance plutôt molle avaient fortement affecté l’attractivité de la monnaie unique en 2018 et 2019 alors que dans le même temps, le dollar - principale contrepartie de l’euro - était soutenu par des fondamentaux bien plus solides et d’une banque centrale qui remontait ses taux directeurs.

Mais cette époque a pris fin avec la crise du coronavirus. Depuis mai, le contraste entre les fondamentaux de l’euro et du dollar s’est nettement atténué. La Fed a baissé ses taux à son niveau le plus bas de son histoire – diminuant ainsi fortement l’attractivité des obligations américaines – tandis que le sentiment sur la zone euro s’améliore alors que les Européens semblent vouloir redonner un nouvel élan à l’Union avec un plan de relance commun.

Les cambistes qui se détournaient de l’euro en raison de perspectives peu stimulantes reviennent ainsi progressivement sur la monnaie unique. D’autant plus que le contraste des fondamentaux de l’euro avec le franc suisse s’est également amélioré.

En effet, il est désormais difficile de tabler sur une baisse plus importante de l’EUR/CHF alors qu’il est revenu tester son niveau le plus bas depuis le printemps 2015 à 1,05 en avril. Il est difficile de tabler sur une baisse plus importante, car la BNS défend officieusement ce seuil. La semaine dernière, la banque nationale suisse a déclaré qu’elle continuera à être active sur le marché des changes pour limiter l’appréciation du franc suisse. Il y a donc actuellement un important opérateur de marché qui vend massivement des francs suisses lorsque l’EUR/CHF arrive à 1,05.

L’EUR/CHF vient tester un support à 1,0611

Graphique journalier de l’EUR/CHF sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, les perspectives sont à court terme baissière. L’EUR/CHF ne montre pas de signal de renversement haussier, mais il pourrait tenter de rebondir à 1,0611, son plus haut d’avril dépassé fin mai.

En cas d’enfoncement de ce support, les perspectives de court terme continueraient jusqu’au seuil psychologique à 1,05 (niveau défendu officieusement par la BNS).

A moyen terme, les perspectives sont haussières tant que l’EUR/CHF évolue au-dessus de 1,05. La première résistance majeure est l’oblique baissière qui vient chercher les sommets depuis 2018 (en rouge dans le graphique). Un franchissement de cette oblique serait un signal de renversement haussier de long terme majeur.

Découvrez nos prévisions de long terme des autres marchés dans nos guides prévisionnels.

POURSUIVRE VOTRE LECTURE