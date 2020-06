EUR/USD : l’euro rebondit sur le support des 1,1180$ face au dollar

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DE LA PAIRE EUR/USD

Le marché tiraillé entre les espoirs de reprise et les chiffres économiques

Le support des 1,1180$ déclenche un rebond technique

Le marché tiraillé entre les espoirs de reprise et les chiffres économiques

L'euro débute la semaine dans le vert face au dollar, toutefois le marché continue de surveiller avec attention l'évolution de la pandémie de Covid-19. La performance du dollar est conditionnée par les fluctuations de l'appétit pour le risque. Pour rappel, le dollar reste la valeur refuge par excellence, ainsi il a tendance à s’apprécier dans les périodes d’aversion au risque et à baisser lorsque l’optimisme domine les investisseurs.

Malgré une diminution des craintes concernant de nouveaux foyers de coronavirus en Chine, notamment à Pékin, l’épidémie continue de frapper durement d’autres pays. En effet, les derniers chiffres montrent une accélération du nombre de cas aux Etats-Unis et au Brésil. Par ailleurs, Apple a annoncé sa décision de fermer à nouveau provisoirement une dizaine de boutiques en Floride, en Caroline du Nord et du Sud, et en Arizona, ce qui risque d’entacher la reprise économique rapide tant espérée des marchés.

Coté macro-économie, La National Association of Realtors des États-Unis a fait état ce lundi de 3,91 millions de ventes de logements anciens en nombre annualisé le mois dernier, en baisse de -9,7% par rapport à avril. Les économistes anticipaient une baisse moins marquée de cet indicateur, de l'ordre de -3%. Pour mettre les choses en perspectives, il s’agit du niveau de vente d'octobre 2010.

Evolution des ventes de logements :

Maintenant, intéressons-nous à la partie technique.

Graphiquement, l’euro a une nouvelle fois terminé la semaine sous la moyenne mobile 200 périodes et l’oblique baissière de long terme. Seule une clôture au-dessus de cette zone située vers les 1,1340$ conduirait à une accélération en direction des 1,1460$ et 1,1530$.

Pour le moment, nous assistons à une reprise haussière de court terme à l’intérieur d’une dynamique baissière et l’euro semble consolider entre 1,1270$ et 1,1180$. De ce fait, le pivot à tenir est le niveau de support pour éviter un essoufflement du flux acheteurs, suivi d’un mouvement correctif.

GRAPHIQUE DE L’EUR/USD EN DONNÉES HEBDOMADAIRES

Le support des 1,1180$ déclenche un rebond technique

A plus court terme, le marché est venu prendre appui sur le pallier des 38,20% couplé au niveau de support des 1,1180$. Certes, la paire a validé des signaux baissiers avec l’avalement du 11 juin et la divergence baissière sur RSI, néanmoins tant que les prix n’enfoncent pas les plus bas du jour la baisse reste limitée.

L’EUR/USD prend la direction d’un scénario de consolidation entre le niveau des 38,20% et 23,60%, ainsi l’euro évolue dans une zone de neutralité. Le franchissement des 1,1270$ permettrait de reconquérir l’oblique baissière et la MM 200 périodes. En revanche, la rupture des 1,1180$ ouvrirait la voie à une poursuite de la correction afin de rejoindre l’objectif théorique de la divergence vers 1,1100$-1,1075$.

Pour résumer, le marché reste attentiste, la paire est tiraillée entre la recrudescence de nouveaux cas de Covid-19 et l’espoir d’une reprise rapide de l’économie grâce aux nombreux plans de relance. Cette semaines les opérateurs se tourneront vers les prochains catalyseurs tels que les PMI Manufacturier et le PIB trimestriel américain (T1).

Recommandé par Joris Zanna Stratégies Bourse - Forex S'inscrire au webinaire Rejoindre Le webinaire est terminé

GRAPHIQUE DE L’EUR/USD EN DONNÉES JOURNALIÈRES

Twitter @Joris Zanna

Recommandé par Joris Zanna Khalid El Bouzidi - Trader avec l'indicateur Ichimoku S'inscrire au webinaire Rejoindre Le webinaire est terminé

POURSUIVRE VOTRE LECTURE

3 conseils de trading que j’aurais aimé connaître quand j’ai débuté sur le Forex

Quatre indicateurs techniques très efficaces que tout trader devrait connaître