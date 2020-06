EUR/GBP : L’euro regagne du terrain face à la livre

Points clés de l’article :

L’ euro poursuit sa lente reprise

La livre a souffert hier après la réunion de la banque centrale anglaise. Les négociations sur le Brexit vont s’intensifier et les européens vont tenter d’avancer pour adopter leur plan de relance.

La banque d’Angleterre a surpris les analystes hier en annonçant un ralentissement de sa politique accommodante alors que l’économie ne semble pas être encore sur les bons rails. La banque a annoncé qu’elle allait ralentir ses achats d’actifs même si le programme pourra être augmenté de 100 billions de livres. La réaction des marchés s’est traduite par une vente des obligations d’état et de la devise britannique. La confiance des consommateurs en Grande Bretagne s’est reprise en Juin mais reste bien en deçà des niveaux d’avant l’apparition du coronavirus. L’indicateur Gfk sur le sentiment des consommateurs a augmenté de 6 points mais reste négatif à a -30. Il est trop tôt pour dire si cette hausse est le début d’une reprise durable vu que le marché du travail reste très déprimé.

Les négociations entre les européens et la Grande Bretagne semblent reprendre même si rien de vraiment concret n’est encore paru. Boris Johnson et Emmanuel Macron se sont entretenus mettant en avant leur volonté d’intensifier les négociations pour éviter une sortie de la Grande Bretagne sans accord. Le premier ministre britannique a émis la volonté de conclure avant fin juillet et ne voit pas l’intérêt de poursuivre à l’automne.

En même temps, les dirigeants européens s’entretiennent aujourd’hui pour discuter du plan de relance européen d’un montant de 750 milliards d’euro. La France et l’Allemagne poussent pour une adoption le mois prochain. Le programme doit être adopté par tous les pays et sera financé par une émission commune de dettes et ouvrirait la voie à une intégration économique plus importante de la zone.

L’euro contre la livre s’est renforcé hier et a repris le chemin de la hausse. En Avril la devise européenne s’était reprise avec une figure graphique dite en soucoupe. Le retour sur le ligne de franchissement en juin à 0,8865 a permis un rebond. Ce seuil sert maintenant de support.

L’euro sterling se dirige vers le plus haut à 0,9055 qui sert de résistance. Un franchissement permettrait de poursuivre la hausse vers 0,95. Un échec sur ce niveau donnerait une phase de consolidation à venir entre le support à 0,8865 et 0,9055 .

Evolution de l’euro contre livre en données quotidiennes :

