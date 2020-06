EUR/USD, EUR/JPY : L’euro est entré en phase de correction

Points clés de l’article :

EUR/USD : L’euro teste son support à 1,1225

L’euro dollar est moins demandé et se trouve dans une phase de consolidation. La devise européenne n’a pas pu profiter de ventes au détail meilleures que prévu. Les actifs risqués n’ont pas profité comme ces derniers jours de cette nouvelle positive. Les investisseurs sont partagés entre les indicateurs montrant une reprise économique et les nouvelles de nouveaux cas de coronavirus au Texas et en Chine. L’empire du milieu a fermé ses écoles et annulé plus de 1200 vols. Les habitants peuvent quitter la ville mais après voir été testé. Le Brésil a aussi enregistré un nombre record de nouveaux cas + 34 918.

En Europe le nombre de nouvelles immatriculations est en baisse pour le 5eme mois consécutif à -52,3% sur une année et la production en baisse de 14,6% en baisse depuis le 3ème mois.

La hausse des rendements sur le 10 ans allemand à un plus haut de 4 séances permet de réduire le différentiel avec les Etats Unis ce qui est un facteur positif pour l’euro.

L’expiration d’options vendredi à un prix d’exercice de 1,1200 d’un montant de 900 millions d’euro pourrait entrainer un regain de volatilité.

Tant que l’euro reste au-dessus de 1,1225 la récente tendance haussière reste d’actualité et les cours sont en phse de consolidation. La moyenne mobile reste haussière et la paire reste au-dessus. Toutefois les cours vont devoir dépasser une oblique baissière qui fait maintenant office de résistance pour renouer avec la hausse.

En dessous de 1,1225 la probabilité d’un retour sur 1,1150 serait élevée.

Evolution de l’euro contre dollar en données 4 Heures :

Le yen profite des interrogations sur la possibilité d’une deuxième vague de coronavirus. Même si les chiffres japonais des exportations étaient plus faibles qu’attendu en baisse de 28,3% le statut d’actif refuge suffit à attirer des flux monétaires vers le yen.

L’euro contre yen corrige depuis son plus haut à 124,4. Il a retracé 38,2% de sa hausse du mois de Mai. Tant que l’euro reste sous l’oblique baissière la correction peut se poursuivre vers le retracement de 50% à 119,40 et surtout celui de 61,8% à 118,30. Un franchissement de l’oblique permettrait à l’euro de reprendre le chemin de la hausse.

Evolution de l’euro contre yen en données 4 Heures :

Twitter @CDamestoy

