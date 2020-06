EUR/CHF : la tendance négative se poursuit

Points clés de l’article :

La banque nationale suisse apparaît comme l’exception qui confirme la règle parmi les banques centrales. Contrairement à la BCE ou la Fed pour ne citer qu’elles, le président Thomas Jordan et ses collègues n’ont pas répondu au choc économique causé par la coronavirus en réduisant leurs taux d’intérêt ou en lançant de nouveaux programmes d’expansion monétaire. Leur politique monétaire est resté identique et les taux de refinancement vont encore rester inchangés à -0,75% cette semaine. A la place, ils ont procédé à des interventions fréquentes sur leurs devises en vendant le Franc Suisse pour endiguer sa hausse. Son statut de valeur refuge lui avait valu une valorisation la plus élevée depuis 5 ans contre euro, réduisant l’inflation mais entravant les exportations.

La stratégie n’est pas sans risque avec pour commencer les critiques faisant état de manipulation du marché de la part de l’administration américaine. Le secrétaire au trésor a déjà placé la Suisse sur une liste de surveillance mais la banque nationale de suisse va continuer à intervenir sur le marché des changes selon les économistes locaux.

La banque a en parallèle lancé un programme de refinancement des petites et moyennes entreprises en Mars afin de faciliter l’octroi de crédit. Selon le président Jordan, la pandémie a entrainé une forte pression sur le franc suisse. Pour l’instant les interventions sont suffisantes et la banque peut toujours baisser ses taux directeurs. Mais la banque a déjà engagé plus de fonds que lors de la crise du franc en 2015.

L’euro contre franc suisse se trouve dans une tendance baissière bien établie depuis Avril 2018. La devise unique a touché un point bas à 1,05 en avril et Mai de cette année. Le fort rebond a été stoppé par l’oblique baissière hebdomadaire.

Evolution de l’euro contre franc suisse en données hebdomadaires :

Au contact de cette droite descendante qui correspond aussi à un retracement Fibonacci de 61,8% de la dernière vague de baisse, l’euro suisse a affiché un avalement baissier et un sommet en tour avec un RSI suracheté. Cette rechute met en danger le support à 1,0645 qui s’il venait à céder mettrait en danger le niveau décisif de 1,05 avant la parité.

Evolution de l’euro contre franc suisse en données quotidiennes :

