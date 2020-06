EUR/GBP: Les cambistes croient peu aux propos de Boris Johnson sur le Brexit

Points-clés de l’article sur l’EUR/GBP :

L’optimisme de Boris Johnson sur les négociations commerciales avec l’UE ne convainc pas les investisseurs

L’ EUR/GBP continue d’osciller dans un range

La livre sterling continue d’être sous pression depuis le début de la semaine malgré la tentative de Boris Johnson de rassurer les investisseurs sur les négociations commerciales avec l’UE. Le Premier ministre britannique qui s’est entretenu lundi avec la Présidente de la Commission européenne a déclaré à l’issue de cette réunion qu’un accord commercial était possible d’ici la fin de l’été.

La livre sterling a peu évolué suite à ces propos ce qui indique que les cambistes ne sont pour le moment pas très convaincus par les propos du Premier ministre. Il faut dire que depuis le début des négociations commerciales en mars, il y a 3 mois, les pourparlers continuent à buter sur deux thèmes majeurs : le cadre légal et les eaux maritimes britanniques.

En échange d’un accès à son marché unique, les Européens exigent des garanties auprès de Londres pour ne pas que le pays créé une concurrence déloyale avec des normes fiscales, environnementales et sociales plus laxistes. Mais souhaitant retrouver leur pleine autonomie, les Britanniques ne veulent aucune contrainte fixée par Bruxelles. Les Britanniques refusent également de donner un accès aux pêcheurs européens à ses eaux.

Graphique 4 heures de l’EUR/GBP réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, l’EUR/GBP consolide depuis près d’un mois dans un range entre 0,90 et 0,8880. Actuellement en haut de son range, l’EUR/GBP pourrait revenir jusqu’en bas de celui-ci à court terme grâce à un taux de chômage britannique qui est ressorti ce mardi matin bien meilleur que prévu (stable au lieu d’une hausse de 1%).

Toutefois, l’évolution de l’EUR/GBP dépendra à moyen et long terme de l’évolution des négociations commerciales. Un accord permettrait de rassurer sur l’avenir de l’économie britannique ce qui soutiendrait la demande pour la livre sterling et faire pression sur l’EUR/GBP. A l’inverse, l’absence d’accord pèsera de plus en plus sur la livre sterling à mesure que nous approchons de la date butoir des négociations (le 31 octobre).

