AUD/USD : La reprise haussière fait face à une forte résistance

Points clés de l’article :

L’économie Australienne se trouve sur les bons rails

L’enjeu est le franchissement d’une résistance hebdomadaire importante pour l’ Aussie

La banque centrale australienne a déclaré lors de sa réunion de Juin que l’économie australienne est en voie d’amélioration. Si besoin, la banque ajoutera plus de stimulus monétaire. Elle a laissé son objectif de taux de refinancement à 0,25%.

La banque a ainsi précisé que la récession va être plus modérée qu’initialement anticipée dans ses minutes publiées ce matin. Concernant la pandémie,la banque centrale précise que le taux de nouveaux cas est en déclin significatif et que les restrictions ont été levées plus tôt que prévu. Cependant les incertitudes restent très élevées. Le comité de politique monétaire signale qu’il est satisfait de la façon dont son programme d’assouplissement fonctionne précisant que les couts de financement ont baissé, les conditions financières se sont stabilisés et que l’économie en a profité.

Ces commentaires dénotent de celles d’autres banques centrales comme la Fed ou la banque d’Angleterre qui cherchent de nouveaux outils pour aller plus loin dans leurs programmes de soutien à l économie. La banque d’Australie a modéré ses achats de titres depuis début Mai. Les taux à 3 ans est en phase avec l’objectif fixé. Les conditions économiques se sont améliorées depuis le mois dernier et les flux monétaires se tournent vers les actifs risqués. Ces conditions et commentaires ont profité au dollar Australien.

Le dollar américain poursuit sa baisse avec l’annonce de la mise en place aujourd’hui d’un programme d’achats d’obligations d’entreprises sous son dispositif de crédit aux entreprises sur le second marché. La présidente de la Fed de San Francisco a indiqué que la politique accommodante monétaire continuerait jusqu’à ce que les conditions reviennent à la normale. Cette politique a pour effet de pénaliser le dollar.

L’enjeu est le franchissement d’une résistance hebdomadaire importante pour l’Aussie

Le dollar Australien se trouve dans une tendance haussière qui a commencé le 19 mars , point bas atteint lors de la crise du coronavirus. Les prix affichent depuis des creux et sommets ascendants. Le dépassement de la résistance à 0,6670 et de la moyenne mobile à 200 jours ont permis de mettre en cause la tendance négative en vigueur depuis le début de l’année.

La paire a rejoint le plus haut du début de l’année et effacé les pertes subis pendant la crise sanitaire. La résistance à 0,7030 est une résistance hebdomadaire importante ancien support devenu résistance depuis 2018/2019. Un franchissement ferait basculer le dollar australien dans une tendance moyen terme aussi haussière. Les cours sont soutenus par une oblique ascendante et la moyenne mobile à 20 jours. En cas de cassure de ces supports la probabilité d’une correction sera élevée.

Evolution des cours du dollar Australien contre dollar américain en données quotidiennes :

