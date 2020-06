DXY : 3 forces font pression sur le billet vert

Le second facteur faisant actuellement pression sur le billet vert est le

regain d’’appétit pour le risque des investisseurs

. Depuis la mi-mars, les opérateurs de marché redeviennent petit à petit de plus en plus confiants sur l’économie mondiale revenant ainsi sur les actifs « risqués ». Les devises les plus sensibles à la santé de l’économie mondiale – à savoir le dollar australien et le dollar néo-zélandais – sont les devises qui profitent le plus de ce regain d’appétit pour le risque des investisseurs au détriment des devises refuges à savoir le yen , le franc suisse et le dollar américain.