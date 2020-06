USD/JPY : La peur de la deuxième vague

Points clés de l’article :

L’émergence d’une deuxième vague ?

La pression baissière sur le dollar reprend le dessus

L’émergence d’une deuxième vague ?

La course vers les actifs risqués de ces dernières semaines connaît leur premier coup d’arrêt après le FOMC de la Fed et le retour des préoccupations sur le virus.

Les marchés attendaient J Powell et la Fed hier soir. Le compte rendu n’a pas amené de grosses surprises , la Fed va maintenir ses taux inchangés jusqu’en 2020 et ses achats d’actifs sur le même rythme. Sur ses prévisions économiques qui étaient très attendues, la banque anticipe que le taux de chômage va revenir à 9,3% au dernier trimestre 2020 contre 13,3% en Mai et prévient que la route va être longue. J. Powell a exprimé ses inquiétudes sur la disparité du retour à l’emploi chez les femmes et les minorités qui pourraient accentuer les tensions sociales ( Sujet dont j’ai déjà parlé sur ce site). La Fed prévoit une contraction du PIB entre 7,6% et 5,5%. Le secrétaire au trésor a déclaré que les Etats Unis devaient aider encore d’avantage le secteur du commerce, des loisirs et du tourisme.

Mais c’est surtout la crainte d’une tant redoutée deuxième vague du virus qui commence à retenir l’attention des investisseurs. En effet les nouvelles infections ont poussé le nombre total de contaminations à plus de 2 millions. Plusieurs états voient le nombre de nouveaux cas à des niveaux alarmants . Le Texas mercredi a enregistré 2504 nouveaux cas, le nombre le plus élevé sur 1 journée depuis le début de la pandémie. Après 1 mois de levée des mesures de confinement, la Floride rapporte 8553 nouveaux cas, nombre le plus élevé depuis 7 jours. Le nombre d’hospitalisations en Californie est à son niveau le plus haut depuis le 13 Mai. En Arizona le nombre de nouveaux cas est en forte augmentation.

A l’échelle du pays pour l’instant la hausse reste limitée avec une hausse de 1% soit la plus faible depuis Mars mais les experts indiquent qu’il est indéniable qu’une vague émerge dans certains endroits du pays. Le sujet risque donc de revenir parmi les préoccupations du marché.

La pression baissière reprend le dessus

Le dollar contre yen vient de connaître 3 séances de forte baisse affichant 3 longues bougies rouges dont la dernière est un marubozu dans la terminologie des chandeliers japonais. Cette bougie composée d’un long corps sans mèche indique la puissance du mouvement. La paire est repassée sous la moyenne mobile à 200 jours et la moyenne à 20 jours se retourne à la baisse. Le sentiment a donc changé et est maintenant baissier.

Le dollar contre yen a réintégré un canal horizontal et attaque maintenant le support à 106,85. Une cassure donnerait un objectif à 106 et la perspective serait très négative en-dessous. Pour stopper la force du mouvement il faudrait que le dollar se stabilise au-dessus des 106,85.

Evolution du dollar contre yen en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE