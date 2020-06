GBP/JPY : Le Yen retrouve les faveurs des investisseurs

Points clés de l’article :

Un premier ministre fragilisé et la crainte d’une deuxième vague aux Etats Unis favorisent le yen

Le GBP/JPY affiche un sommet en tour

Le Royaume Uni poursuit sa levée progressive des restrictions. Bien que les règles soient allégées le gouvernement continue à faire face aux critiques sur la stratégie adoptée contre le coronavirus. Un responsable du secteur médical a mis en lumière une longue liste d’erreurs notamment sur l’absence de campagne de test massif. Un autre spécialiste a souligné que si les mesures de confinement avaient été prises plus tôt le nombre de mort aurait été réduite de moitié. Cette perte de confiance dans le gouvernement s’ajoute à l’impasse sur les négociations avec l’Europe sur le Brexit qui se confirme. L’Allemagne a demandé à ses citoyens d’éviter tout voyage non essentiel en Grande Bretagne.

De son côté le Yen profite de flux venant des craintes de l’émergence d’une seconde vague de coronavirus aux Etats Unis. Plusieurs états dans le pays voient une recrudescence de nouveaux cas, même si à l’échelle nationale cela reste faible, cela suffit à inquiéter les investisseurs. Le yen bénéficie aussi d’indications que la banque du Japon n’accentuera pas dans l’immédiat sa politique d’assouplissement monétaire. La banque du Japon pense qu’avec la stabilisation des marchés et l’accès facilité des entreprises à un financement, il n’y a pas d’urgence pour une action supplémentaire sur sa politique monétaire.

Le Yen retrouve donc les faveurs des investisseurs dans un environnement plus incertain en Grande Bretagne et aux Etats Unis mais aussi avec des taux d’intérêts stabilisés.

La livre avait réussi à rejoindre la résistance majeure à 139,30 Yen et a dépassé la moyenne mobile à 200 jours. Mais le rejet immédiat par un « sommet en tour » couplé avec un RSI suracheté était annonciateur au minimum d’une consolidation. La paire est revenue sur un support important qui avait servi de résistance en 2019 selon le principe de polarité. Au-dessus de ce niveau à 135,5 et de la moyenne mobile ascendante à 20 périodes, le GBP/JPY se trouve en consolidation et la tendance haussière pourrait reprendre.

Cependant, les 3 dernières bougies négatives sont puissantes et mettent en danger ce support. En cas de cassure la baisse pourrait se prolonger et s’accentuer vers le plus bas des mois d’Avril Mai à 129,50.

Evolution des cours de la livre contre yen en données quotidiennes :

