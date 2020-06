AUD/USD – NZD/USD : Début de correction sur fond de regain d’aversion au risque

Points-clés de l’article sur l’AUD/USD et le NZD/USD :

La FED refroidit les attentes des investisseurs

L’ AUD/USD et le NZD/USD testent un support majeur à court terme

La FED refroidit les attentes des investisseurs

Les devises océaniques marquent le pas après avoir fortement progressé ces dernières semaines grâce au regain d’optimisme des investisseurs sur l’économie mondiale. Mais la Réserve fédérale a mis fin à la fête hier en publiant des prévisions économiques moins optimistes que les anticipations du marché.

Contrairement à ce que semble anticiper les opérateurs de marché, le FOMC ne prévoit pas de retour de l’économie américaine à son niveau d’avant crise avant au moins 2022. Le PIB américain est attendu en baisse de 6,5% cette année suivie d’une hausse de 5% en 2021 puis de 3,5% en 2022. Concernant le marché de l’emploi, les prévisions de la Fed sont encore moins optimistes. Le Comité ne prévoit pas de retour au plein-emploi (taux de chômage inférieur à 5%) avant 2023.

Prévisions économiques du FOMC :

Ces prévisions moins optimistes que celles des opérateurs de marché créent ainsi un rééquilibrage des attentes de ces derniers et bénéficient naturellement aux actifs refuges à court terme. Les devises refuges telles que le dollar américain, le yen et le franc suisse surperforment les autres devises depuis cette nuit tandis que celles les plus sensibles à la santé de l’économie mondiale - à savoir le dollar néo-zélandais, le dollar australien et l’euro - sous performent.

Cette nouvelle tendance pourrait se prolonger ces prochaines séances en attendant un nouveau catalyseur encourageant pour l’économie mondiale. Comme tous les jeudis, les inscriptions aux allocations chômage seront particulièrement surveillées. Les économistes tablent sur 1,550 million de nouveaux chômeurs. Un chiffre supérieur à celui-ci renforcerait l’aversion au risque tandis qu’un chiffre inférieur pourrait raviver les espoirs des opérateurs de marché quant à une reprise rapide de l’économie.

L’AUD/USD et le NZD/USD testent un support majeur à court terme

Graphique 4 heures de l’AUD/USD réalisé sur TradingView :

Techniquement, la tendance de l’AUD/USD reste haussière à court, moyen et long terme, mais nous pouvons observer une pression vendeuse dominante au seuil psychologique à 0,70$. L’AUD/USD teste ce matin le support à 0,6890$ qui formerait une figure de retournement en double sommet et donnerait donc des perspectives baissières s’il venait à être enfoncé.

Si c’est le cas, les perspectives deviendraient baissières à court terme et un retour à la ligne oblique haussière qui vient chercher les plus bas depuis avril (en bleu dans le graphique) serait à prévoir.

En l’absence de clôture sous le support à 0,6890$, il sera préférable d’attendre une clôture journalière au-dessus de 0,70$ pour réadopter des perspectives haussières de court terme.

Graphique 4 heures du NZD/USD réalisé sur TradingView :

La configuration technique du NZD/USD est similaire à celle de l’AUD/USD. Le NZD/USD est en train de tester un support majeur à court terme à 0,6466$ qui si dépassé, ouvrirait la voie à un retournement baissier jusqu’à l’oblique haussière en bleu dans le graphique.

Découvrez nos prévisions de long terme des autres marchés dans nos guides prévisionnels.

POURSUIVRE VOTRE LECTURE