EUR/USD : la FED pourrait faire rebondir le dollar US (DXY)

La remontada du cours de l’ euro dollar est bien construite sur le plan technique mais les résistances hebdomadaires et mensuelles sont proches désormais.

Le dollar US (DXY) pourrait rebondir ce mercredi avec les nouvelles projections macro-économiques de la FED

Graphique du cours de l’euro dollar en bougies japonaises journalières – source TradingView

La remontée du cours de l’euro dollar depuis 3 semaines est d’abord la remontée du taux de change de l’euro, avec la conjonction des plans de soutien budgétaire de l’UE et monétaire de la BCE. Mais c’est surtout devenu la chute en ligne droite du dollar US face à un panier de devises majeures, eu égard à la quantité de monnaie inédite créée aux Etats-Unis depuis le mois de mars.

Techniquement, le cours de l’euro dollar a rebondi hier sur le support à 1.1240$ mais se confronte à une très forte résistance à 1.1370$, une oblique chartiste hebdomadaire et la Kijun-sen (système ichimoku) en donnée mensuelles.

Le marché est donc en range entre 1.1240$ et 1.1370$ et va en sortir ce soir avec la FED.

Cours du dollar US (DXY) face à un panier de devises majeures - TradingView

De tout ce que la FED va présenter ce soir, le marché attend surtout la mise à jour des projections macro-économiques, ce que la FED n’a pas fait depuis 6 mois. Si les anticipations de la FED sont optimistes, alors le dollar US (DXY) va cesser de chuter et entrer dans un rebond technique qui pourrait être assez fort. Reste à savoir si le DXY revient d’abord sur ses plus bas du mois de mars ou pas, là où passe aussi une ligne de tendance haussière de dimension hebdomadaire.

