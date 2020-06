USD/JPY : Le dollar contre yen bat en retraite

Points clés de l’article :

Le vent tourne en de début de semaine en faveur du yen

Le dollar contre yen annule la hausse de la semaine dernière

Le vent tourne en de début de semaine en faveur du yen

La forte baisse du dollar hier qui englobe les 3 dernières séances de hausse vient de meilleurs chiffres économiques au Japon et à des rendements sur les obligations japonaises en hausse. Une enquête sur l’économie japonaise pour le mois de Mai a fait un bond de 19,9 points à 36,5 bien plus fort que les anticipations de hausse de 3,6 à 20,2 et la plus forte hausse depuis la création de l’indice en 2001. La différence de taux entre le Japon et les Etats Unis s’est aussi réduit, le 10 ans japonais JGB a augmenté à un plus haut de 2 mois et demi à 0,055%. Par ailleurs le PIB japonais du premier trimestre a été révisé à -2,2% contre précédemment -3,4%.

Le dollar a subi aussi la hausse du Yuan chinois à un plus haut de plus d’un mois. Des indicateurs économiques meilleurs qu’attendu ont poussé le Yuan plus haut après la publication d’un excédent commercial avec un record de 62,93 billion USD.

La pause sur les marchés financiers après la forte hausse de vendredi a aussi accentué la baisse du dollar. Certains indicateurs montrent que les actions risquent de marquer une pause ce qui serait profitable à un actif refuge comme le Yen.

Les opérateurs vont suivre de très près la réunion de la Fed, FOMC, mercredi et la conférence de presse qui suivra. Si les analystes n’attendent pas de changement sur la politique monétaire ce sont les projections économiques qui vont retenir l’attention.

Le dollar contre yen annule la hausse de la semaine dernière

Sur une tendance moyen terme le dollar contre yen évolue horizontalement entre 105 et 112. Les tentatives de débordement depuis 2018 ont été temporaires.

Sur un horizon de temps plus court terme, les 3 hausses de la fin de la semaine dernière ont été annulé par la seule séance d’hier. La paire USD/JPY avait réussi à sortir d’une canal horizontal et a franchir la borne haute à 108. Hier et ce matin le dollar est revenu sur ce même support mais aussi la moyenne mobile à 20 périodes. Pour poursuivre sa hausse il faudra une clôture en fin de journée au dessus de ce seuil. En cas de cassure un retour sur 106,85 est probable .

Evolution du USD/JPY en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE