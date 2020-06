EUR/JPY : L’euro recule après sa forte hausse de Mai

Points clés de l’article :

La zone euro fait face à une baisse de l’activité en zone euro et à des pressions déflationnistes

L’euro corrige sa forte hausse depuis du mois de Mai

La zone euro fait face à une baisse de l’activité en zone euro et à des pressions déflationnistes

Les inquiétudes sur l’économie européenne reviennent au centre des préoccupations.

Les exportations allemandes ont plongé en Avril avec la fermeture des économies à travers le monde. Les ventes à l’international ont baissé de 31,1%, baisse sans précédent depuis 1950. Dans le même temps, les importations ont enregistré la plus forte baisse depuis la crise de 2008. Même avec la réouverture des économies, l’incertitude reste présente sur l’évolution de la pandémie. La Bundesbank parle d’une économie allemande en contraction de 7% cette année. Par région, les exportations vers la Chine ont baissé de 12,6% et en Europe les ventes vers la France et l’Italie sont en baisse de 48% et 40% respectivement. Déjà hier le chiffre de la production industrielle allemande est ressortie en baisse de 17,0% plus faible que les anticipations à -16,5% et la plus grosse chute depuis 1991.

Evolution des exportations allemandes :

Par ailleurs, d’un point de vue monétaire, un membre exécutif de la banque centrale européenne Fabio Panetta a mis en garde contre une résurgence des pressions déflationnistes. Le gouverneur de la banque d’Espagne a déclaré qu’une action était nécessaire pour éviter que ce risque se matérialise. La banque centrale européenne risque donc d’augmenter encore le programme de rachat d’actions et maintenir les taux bas. Le débat risque de faire rage au sein de la banque car l’Allemagne et l’Autriche ne sont pas du même avis mais l’euro pourrait en pâtir.

La demande pour le Yen refait surface aussi avec la crainte d’une correction sur les marchés actions qui pourrait se matérialiser. Le niveau d’optimisme est revenu à un niveau élevé et l’air commence à se faire rare à la hausse. Les indices ont commencé à respirer, ce qui profite à un actif refuge comme le Yen.

L’euro corrige sa forte hausse depuis du mois de Mai

A moyen terme l’euro a dépassé une oblique baissière hebdomadaire le 1er juin qui matérialisait une tendance ayant commencé début 2018. Le dépassement de la moyenne mobile à 200 jours confirme aussi ce changement vers une lecture plus positive.

A court terme, sur une base quotidienne, l’euro contre yen a affiché vendredi une bougie qui s’apparente à une étoile filante, figure de retournement confirmée par la longue bougie rouge hier et un RSI en zone de surachat. Ce matin la paire revient vers le support à 121,15. En cas de poursuite sous ce niveau la moyenne mobile à 200 jours servira de support et pourrait limiter la baisse.

Evolution de l’Euro contre Yen en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE