USD/JPY : Le dollar contre yen poursuit sa hausse après l’emploi US

Le rapport sur l’emploi ressort contre toute attente

Le dollar contre yen profite des bonnes nouvelles

Le dollar contre yen a atteint hier un plus haut de 1mois et demi sur des nouvelles indiquant que des membres de la banque du japon ont exprimé des inquiétudes sur la solvabilité de certaines entreprises japonaises à cause des dommages causés par la pandémie du coronavirus.

Le taux de chômage aux Etats Unis est ressorti en baisse contre toute attente à 13,3% en Mai alors que les économistes attendaient un taux de 19% et 2,5 millions d’emploi ont été créés contre 7,5 millions d’emplois détruits attendu. Des chiffres étonnamment positifs pour une économie en récession pendant la crise du coronavirus. Ce rapport suggère que les entreprises ont rapidement rappelé leurs employés dès la levée des mesures de confinement. Cependant les économistes considèrent que le taux de chômage pourrait rester sur un nombre à 2 chiffres pendant encore quelques mois au moins jusqu’aux élections du mois de Novembre.

Les tensions raciales déjà fortes après les récentes manifestations contre les violences policières risquent aussi d’être un sujet préoccupant pour les Etats Unis, les inégalités se sont renforcées pendant la crise avec un taux de chômage plus bas chez les blancs à 12,4% contre 17,6% pour les hispaniques et 16,8% pour les afro américains.

Toutefois, le chiffre du chômage est incroyablement meilleur qu’attendu et les marchés ont réagi en conséquence sur la nouvelle avec une accélération des flux vers les actifs qui présentent un rendement et donc un risque plus élevés.

Le dollar contre yen est en hausse pour la quatrième journée consécutive. Le dollar contre yen a franchi une première résistance à 108 Yen après avoir consolidé entre les deux bornes de Fibonacci de 50% et 61,8%. La paire a ensuite dépassé la moyenne mobile à 200 jours et le plus haut du mois d’Avril. La moyenne mobile à 20 périodes s’est retournée à la hausse et le dollar contre yen pourrait revenir sur la zone des 112 yens.

Toutefois vu que le RSI est maintenant en zone de survente, une correction pourrait intervenir avant d’atteindre cet objectif. Ce scénario haussier sera invalidé en cas de retour sus la moyenne mobile à 200 jours et surtout en cas de réintégration des 108 Yens.

Evolution des cours du dollar contre yen sen données quotidiennes :

