Indice USD : Le dollar baisse pour le neuvième jour d’affilée

Les investisseurs ont pris connaissance ce jeudi d’une nouvelle baisse des inscriptions au chômage. Pour la première fois depuis le chiffre de la mi-mars, le nombre de demandes d’allocations chômage est revenu sous la barre des deux millions même s’il reste très élevé. Les Initial Jobless Claims ont atteint 1,877 Million sur la semaine , 246 000 de moins que l’enquête précédente, à peu près en ligne avec le consensus. Couplés aux chiffres de l’ADP publiés mercredi on constate un volume non négligeable de réembauches compensant en partie les pertes intervenues depuis le début de la crise. Cet après midi sera publié le rapport sur l’emploi pour le mois de Mai. Les économistes anticipent huit millions de suppressions de postes non agricoles et un bond du taux de chômage de 14,7% à 21,5%. La révision de la productivité data a été révisé à la hausse de -2,5% à -0,9%. Ces publications sont des facteurs baissiers pour le dollar.

Les opérateurs ont mis de côté les tensions sino-américaines et les allocations d’actif continuent d’aller vers des actifs plus risqués et s’écarter du dollar. Pourtant les tensions avec la Chine ne sont pas terminées, les Etats unis veulent étendre la liste à surveiller des entreprises chinoises aux sociétés de média. Ces sociétés devront déclarées l’identité de leurs employés et de leurs biens aux Etats Unis.

La baisse du dollar index se manifeste donc surtout contre l’euro qui profite de l’annonce hier de l’extension en temps et en volume du programme de rachats d’actifs de la part de la banque centrale européenne. La BCE fera tout pour soutenir l’économie.

Le dollar Index indique une fuite des investisseurs vers des actifs à risque. Le dollar valeur refuge est donc vendu pour la neuvième séance consécutive. Le dollar a cassé le support à 9875 puis le retracement Fibonacci de 61,8% de la hausse due à la crise du mois de Mars. Les prix se dirigent maintenant vers le support à 9500 qui correspond au niveau d’avant la crise.

Toutefois le RSI est survendu et même si ce n’est pas un motif d’achat, il indique un risque de correction surtout si près de l’objectif. En tout cas pour ceux qui voudraient entrer sur le marché maintenant le ratio Risk Reward est défavorable en partant du principe sue le stop se place au-dessus de l’ancien support devenu résistance. Transposé à l’euro contre dollar l’objectif est sur 1,1500

Evolution de l’indice USD sur une base quotidienne :

