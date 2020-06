EUR/CHF : L’euro grimpe face au franc suisse dopé par la BCE

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DE LA PAIRE EUR/CHF

La Banque centrale européenne recharge son bazooka monétaire

EUR/CHF : La monnaie unique reste bien orienté

La Banque centrale européenne recharge son bazooka monétaire

L’euro continue d’avoir le vent en poupe, après avoir profité des annonces de la Commission européenne concernant un plan de relance en Europe de 750 milliards d’euros, la Banque centrale européenne a rajouté une louche cette semaine.

Tout d’abord, la BCE a prévu une nouvelle augmentation de son soutien à l'économie de la zone euro face au choc provoqué par la pandémie de coronavirus. Elle a pris la décision d'augmenter de 600 milliards d'euros, pour le porter à 1.350 milliards, le montant du "Programme d'achats d'urgence pandémique" (PEPP).

En outre, l’EUR/CHF reprend des couleurs, le soutien massif de la BCE afin de renforcer la reprise économique permet de recharger le bazooka monétaire. Les banques centrales continuent de faire « All-in » pour éviter une récession trop violente et les investisseurs misent sur une reprise rapide de l’économie alors que les indicateurs économiques ne pointent pas encore dans cette direction. A court terme, les chiffres macroéconomiques sont palliés par les injections de liquidités à foison. Pour remettre les choses en perspectives, les institutions (BCE + FED + BOJ + BoE) ont injecté autant de liquidités en 3 mois qu'en 10 ans.

Enfin, Le PIB de la Suisse s'est effondré de 2,6 % au premier trimestre, un niveau encore jamais enregistré et pire que prévu. De plus, les ventes au détail réelles ont chuté de 19,9 % en avril. Toutefois, la folle reprise boursière s’est complètement détachée des fondamentaux, ainsi les investisseurs sont nourris d’espoir en ce qui concerne le redémarrage rapide de l’économie.

PIB Suisse 1er trimestre :

Pour résumer, les marchés continuent de monter alors que l'économie mondiale est au bord d’une récession historique. Deux explications possibles : soit l'économie va rebondir plus rapidement que prévu, soit la liquidité des Banques centrales va créer une nouvelle bulle massive d’actifs à l’intérieur d’une récession.

Maintenant, intéressons-nous comme à l’accoutumée à la partie technique.

EUR/CHF : La monnaie unique reste bien orienté

L’euro avait déjà démarré la semaine sur les chapeaux de roue mais l’annonce de la BCE a renforcé le scénario d’une reprise rapide de l’économie. De ce fait, la devise a profité de ces nouvelles positives pour se hisser au-dessus de la moyenne mobile 50 périodes et du seuil technique des 1,0840. Graphiquement, force est de constater que la paire a retrouvé le chemin de la hausse, néanmoins les prix butent sur une oblique baissière en place depuis 2018.

Le franchissement de cette dernière ouvrirait la voie à une accélération en direction des 1,0970 puis 1,1050. Pour le moment, le flux est haussier et les acheteurs ont clairement pris l’ascendant psychologique. Toutefois, en supposant que l’optimisme débordant des investisseurs retombe et que l’EUR/CHF repasse sous le pivot clé des 1,0840 alors une vague de correction pourrait se mettre en place. Ainsi, le marché risquerait de se replier vers les niveaux de support à 1,0735 et 1,0665.

En d’autres termes, l’euro est toujours bien orienté et poursuit son ascension. Le franc suisse cède du terrain et ne profite plus de son statut de valeur refuge. Certes, le contexte actuel est propice à l’appétit pour le risque, mais n’oublions pas qu’en cas de retour à la réalité économique, cela aurait l’effet d’une douche froide sur la monnaie unique.

GRAPHIQUE DE L’EUR/CHF EN DONNÉES hebdomadaires

