EUR/GBP : L’euro retrouve les faveurs des opérateurs

Chine, Brexit et BCE

L’ euro dans une dynamique haussière de court terme

Le premier ministre Boris Johnson a critiqué la mise en place par Pékin d’une loi de sécurité nationale sur Hong Kong et a enclenché une action pour exclure la société chinoise Huawei du réseau de la 5G. Le représentant de la Chine a délivré un message clair indiquant que la Grande Bretagne n’avait aucun droit de souveraineté ni pouvoir de supervision sur le territoire depuis 1997. L’ambassadeur a demandé au gouvernement britannique de ne pas interférer dans les affaires internes chinoises. La Grande Bretagne a donc décidé de prendre des sanctions pour l’instant sur Huawei qui risque de l’exposer à une riposte de la part de l’empire du milieu alors que l’Europe s’est contenté d’exprimer ses inquiétudes sans prendre de mesures concrètes. Ces tensions arrivent au moment où les négociations avec l’Europe semblent toujours au point mort et donc rejoutent de l’incertitude sur l’économie britannique très affectée par la crise du coronavirus.

En ce qui concerne le Brexit, le point d’affrontement est le dossier sur les services financiers. Bruxelles rejette le souhait de Londres d’obtenir des garanties sur l’accès de son secteur de la finance au marché financier européen. Pour rappel, le Royaume Uni a quitté l’Union Européenne le 31 janvier et la période de transition qui s’est ouverte à la suite se termine le 31 décembre. Sans accord spécifique, l’accès des banques, des assurances et des sociétés gestionnaires de fonds britanniques au marché européen sera basé sur le principe d’équivalence. L’Europe a fait savoir qu’elle était prête à des concessions si le Royaume Uni en fait de même et obtenir un accord. Mais il n’y a aucune garantie que le premier ministre britannique accepte . Mardi le porte-parole du gouvernement britannique a démenti un éventuel compromis et le Royaume Uni menace même de quitter les négociations en Juin si aucun progrès n’est fait.

Les opérateurs sur le marché des changes suivront cet après midi la décision de la BCE à 13H45 et la conférence de presse de sa présidente Christine Lagarde. Les marchés attendent une extension du programme de rachats d’actifs « limité » à 750 milliards d’euro. Les yeux seront tournés vers l’euro cet après-midi.

A moyen terme l’euro contre livre évolue dans un large canal horizontal hebdomadaire depuis 2017 entre une borne basse à 0,83 et une borne haute à 0,93.

A court terme l’euro depuis début Avril affiche une figure de retournement dit en forme de soucoupe. Le creux en soucoupe montre un retournement très lent et très graduel d’un mouvement qui passe de baissier à latéral puis haussier. Depuis les cours sont revenus sur la ligne de cassure mardi avant de rebondir avec une bougie dite en marteau dans la terminologie des chandeliers japonais. Cette bougie a une longue ombre basse et sa clôture se situe à proximité de ses plus hauts. Cette figure a une nature haussière qui est confirmée par la hausse du lendemain.

Tant que l’on reste au-dessus de la ligne à 0,8865 la hausse peut se poursuivre vers 0,9055, prochaine résistance. Invalidation en dessous des 0,8865.

Evolution des cours de l’euro contre livre sterling sur une base quotidienne :

