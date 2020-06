GBP/USD : La reprise de la livre reste fragile

Points clés de l’article :

Les négociations avec l’Europe reviennent sur le tapis

La livre revient sur une résistance importante

La livre sterling reprend de la hauteur face au dollar américain en conséquence du rallye des actions mondiales dans un contexte d’amélioration du sentiment des investisseurs concernant la sortie mondiale du confinement. Mais la suite va dépendre certainement des avancées des négocations sur le Brexit.

Les négociations sur le Brexit se poursuivent. Le point d’affrontement est le dossier sur les services financiers. Bruxelles rejette le souhait de Londres d’obtenir des garanties sur l’accès de son secteur de la finance au marché financier européen. Pour rappel, le Royaume Uni a quitté l’Union Européenne le 31 janvier et la période de transition qui s’est ouverte à la suite se termine le 31 décembre. Sans accord spécifique, l’accès des banques, des assurances et des sociétés gestionnaires de fonds britanniques au marché européen sera basé sur le principe d’équivalence.

L’Union européenne va essayer de convaincre Boris Johnson d’accepter un compromis pour éviter un départ du Royaume Uni sans accord. L’Europe a fait savoir qu’elle était prête à des concessions si le Royaume Uni en fait de même et obtenir un accord. Mais il n’y a aucune garantie que le premier ministre britannique accepte . Mardi le porte-parole a démenti un éventuel compromis et le Royaume Uni menace même de quitter les négociations en Juin si aucun progrès n’est fait.

Le Royaume Uni risque aussi des sanctions avec la Chine sur la polémique autour de Hong Kong. Pékin par l’intermédiaire de son ministre des affaires étrangères a déclaré que le Royaume Uni n’avait aucune autorité légale sur le territoire.

La hausse de la livre semble ralentir à l’approche des plus hauts du mois d’Avril, première résistance à 1,2650 qui a bloquée les tentatives de reprise. Au-delà se trouve la résistance majeure ancien support devenu résistance à 1,2750 qui correspond aussi à la moyenne mobile à 200 jours.

Le RSI se rapproche de la zone de survente et la livre pourrait manquer de souffle pour la franchir et à nouveau entrer en correction. Le support se trouve sur 1,2250 et 1,2080, plus bas du mois de Mai et retracement de Fibonacci de 38,2% de la baisse du mois de Mars.

Evolution de la livre contre dollar américain sur une base quotidienne :

