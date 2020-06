EUR/JPY: L’euro retrouve des couleurs

Points clés de l’article :

Des plans de relance à la BCE et en Allemagne dans les tuyaux

L’ euro en route vers la résistance hebdomadaire

Des plans de relance à la BCE et en Allemagne dans les tuyaux

Le changement de sentiment sur le marché profite à l’euro et pénalise les actifs refuges comme le yen. La hausse continue des actions depuis plusieurs jours et la diversification des portefeuilles font que la devise et les actions européennes reviennent en grâce auprès des investisseurs.

L’euro profite aussi des attentes d’un nouveau plan en Allemagne de relance de l’économie. Les allemands discutent d’un second programme d’aide qui serait mis en place dans les trois prochains mois d’un montant qui atteindrait 50 à 100 billions d’euros. Le journal « Bild » était plus précis et a annoncé hier un montant entre 75 et 80 milliards d’euros financé par le gouvernement fédéral pour un peu plus de 60 billions et le solde par les gouvernements régionaux. En parallèle le gouvernement allemand devrait approuver aussi la levée des restrictions aux frontières , preuve d’un retour à la normale.

Les opérateurs attendent aussi une extension du programme de rachat d’actifs de la BCE sur son programme d’urgence pour lutter contre la pandémie actuellement de 750 billions euro lors de la réunion de jeudi.

Au Japon l’indice PMI a été révisé légèrement à al hausse à 26,5 contre 25,3 mais très en retard par rapport à d’autres pays et très en dessous de la barre des 50 frontière entre une économie en récession et expansion.

L’euro en route vers la résistance hebdomadaire

L’euro contre yen poursuit sa hausse de la semaine dernière avec une accélération lors de la séance d’hier. La tendance moyen terme reste baissière depuis janvier 2018 sous la résistance hebdomadaire à 122,90.

Par contre la tendance court terme est haussière depuis le dépassement du dernier sommet le 21 mai et le dépassement de la moyenne mobile à 200 jours. La moyenne mobile à 20 jours est orienté à la hausse.

L’euro a toutes les chances de rejoindre la résistance à 122,90 dans les prochains jours mais le dépassement risque de passer par une pause ou une correction. Le RSI se trouve déjà dans une zone de survente et le Momentum va certainement ralentir à l’approche de cet obstacle important. La cassure de 121,15 mettrait à nouveau l’euro sous pression.

Evolution de l’euro contre yen japonais sur une base quotidienne :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE