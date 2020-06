EUR/CHF : L’euro bondit à un plus haut de 5 mois face au franc suisse

Forex Mise à jour : Ce sont les meilleurs et les pires résultats d'aujourd'hui 🇳🇿NZD : 0,93 % 🇦🇺AUD : 0,58 % 🇪🇺EUR : 0,48 % 🇨🇦CAD : 0,05 % 🇨🇭CHF : 0,02 % 🇯🇵JPY : -0,09 % Voir la performance du marchés via https://www.dailyfx.com/francais/cours-du-forex#currencies https://t.co/RLjGMjJ6QO

Indices Mise à jour : Ce sont les meilleurs et les pires résultats d'aujourd'hui Dax 30 : 3,72 % CAC 40 : 3,38 % FTSE 100 : 2,56 % Dow Jones : 1,34 % S&P 500 : 1,01 % Voir la performance du marchés via https://www.dailyfx.com/francais/cours-du-forex#indices https://t.co/jekTF4tQ4X

Redressement des taux souverains Si c'est du risk-on en parallèle des indices actions "ça va" Si les taux se redressent en prévision d'un ralentissement de la cadence des banques centrales et que les indices actions ralentissent, "ça ne va pas" Taux 10 ans US/ALL/FR --> https://t.co/S9ygTm6bZx

RT @DeItaOne: SPOT GOLD FALLS 2% TO $1,693.28/OZ

Matières Premières Mise à jour : Ce sont les meilleurs et les pires résultats d'aujourd'hui Pétrole WTI : 0,27 % Or : -1,80 % Argent : -2,77 % Voir la performance du marchés via https://www.dailyfx.com/francais/cours-du-forex#commodities https://t.co/AerWcPWrlP