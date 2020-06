EUR/USD : L’euro accélère face au dollar

Points clés de l’article :

Un environnement qui s’améliore pour l’euro

L’euro face à une résistance importante

L’indice sur le dollar hier a touché un point bas de 2 mois et demi suite aux manifestations contre les violences policières racistes qui pourraient toucher l’économie américaine et le confiance des investisseurs. Le menace d’un déploiement de l’armée par le président Trump risque d’enflammer encore plus les villes américaines. Dans le même temps l’euro profite des rendements plus élevés sur le contrat Bund.

Les chiffres économiques publiés lundi étaient négatifs pour le dollar. L’indice ISM manufacturier pour le mois de Mai a progressé de 1,6 à 43,1 inférieur aux attentes qui étaient de +2,3 à 43,8. Les dépenses de construction étaient en repli pour le mois d’Avril ont baissé de 2,9% plus grosse baisse depuis 1 an et demi mais quand même mieux que les attentes à -7%.

L’euro contre dollar a donc logiquement progressé hier aidé par la hausse des taux de rendement du Bund. Les taux ont augmenté à un plus haut de plus d’un mois réduisant ainsi le différentiel avec les taux en dollar, ce qui rend moins pénalisant la détention de la devise commune.

Cependant Le PMI manufacturier pour la zone euro a été révisé légèrement à la baisse de -0,1 à 39,4. Mais les marchés sont dans l’attente de la réunion de la banque centrale européenne jeudi dans l’espoir d’une augmentation de son programmes de rachats d’actifs aujourd’hui à « limité » à 750 milliards d’euro.

L’euro est dans une tendance haussière de court terme depuis que la devise européenne a franchi une oblique baissière et surtout la résistance à 1,1018. La moyenne mobile à 20 périodes est bien orienté à la hausse.

La paire est sortie d’un canal horizontal pour rejoindre la résistance à 1,1150 qui correspond au plus haut de fin mars mais aussi au retracement Fibonacci de 61,8% de la grande baisse du mois de Mars.

Cependant le corps des deux dernières bougies sont plus petites que les précédentes et le RSI entre en zone de surachat. Il est donc probable que l’euro ait besoin de respirer et de reprendre des forces avant de dépasser cette résistance importante.

En effet un franchissement donnerait un potentiel haussier plus important vers les 1,15 et pourrait renverser une tendance moyen terme baissière depuis janvier 2018.

Evolution des cours de l’euro contre dollar sur une base quotidienne :

