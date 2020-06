AUD/USD : L’Aussie rebondit fortement

Points clés de l’article :

Un environnement économique en meilleure forme

La banque centrale australienne a maintenu ses taux inchangés ce matin considérant que Le recul de la pandémie va permettre à l’économie de repartir. Le gouverneur Philip Lowe a maintenu à la fois la taux au comptant et le taux à 3 mois à 0,25%. La banque a ralenti ses achats d’obligations au mois de Mai observant le calme revenu sur les marchés et la diminution du nombre de cas de Covid-19. La confiance des consommateurs se redresse pour la neuvième semaine consécutive et est ressorti à à 98,3 contre 92,7 il y a une semaine. Lowe a déclaré qu’il est possible que la récession soit moins importante que ce que l’on pensait. Il a ajouté que la politique fiscale et monétaire accommodante en Australie sans précèdent aide l’économie dans cette période difficile et qu’elle soit encore nécessaire pendant un certain temps.

Bien que la situation économique s’améliore les chiffres à venir vont donner une image plus exacte de l’impact de la crise sanitaire. Bien que 600 000 emplois ont été détruit en Avril le taux de chômage a atteint seulement à 6,2%. La banque centrale australienne pense voir ce taux monter autour de 10% en Juin mais en dessous de ce que ça aurait pu être sans la mise en place d’un plan pour l’emploi. Lowe a précisé que les restrictions ont été levées plus tôt que prévu et que le taux de contamination est en baisse significative. Il y a aussi des signes d’une reprise des dépenses de consommation.

Le dollar australien s’est vivement repris et n’a que peu souffert des tensions avec la Chine qui est pourtant le premier partenaire commercial de l’Australie.

Le dollar Australien en route vers 0,70

La reprise de la devise australienne s’est réalisée sous la forme d’un V. L’Aussie est revenu sur ses niveaux du mois de Janvier et est en passe de rejoindre la résistance à 0,7030 plus haut du 31 décembre. La devise australienne a franchi la résistance à 0,6670 précédent support ainsi que la moyenne mobile à 200 périodes. Le dépassement s’est fait avec une accélération des cours indiquant la force et la conviction des acheteurs.

Cependant à l’approche de cette résistance les cours pourraient consolider étant donné la situation du RSI déjà en zone de surachat. Il reste donc un peu de marge à la hausse et tant que les cours restent au-dessus des 0,6670 la tendance court terme reste haussière.

Evolution du dollar australien contre américain sur une base quotidienne :

