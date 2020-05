AUD/USD – AUD/NZD : Le dollar australien progresse mais le dollar néo-zélandais fait mieux

Points-clés de l’article sur le dollar australien :

L’AUD/USD remonte avec les indices boursiers à son niveau le plus haut depuis début mars

Le dollar australien s’est bien remis de la crise du coronavirus malgré les nombreuses baisses des taux de la RBA. Comme les indices boursiers, l’AUD/USD est fortement remonté après avoir inscrit des plus bas pluriannuels en même temps que les indices au début des mesures de confinement. Plus que pour des raisons économiques, le dollar australien est remonté avant tout grâce au regain d’appétit pour le risque des investisseurs. L’AUD/USD évolue désormais à son niveau le plus haut depuis début mars et le Nasdaq proche de ses plus hauts historiques inscrits en février.

Concrètement, tant que les indices boursiers - en particulier les valeurs technologiques - resteront orientés vers le nord, le dollar australien devrait continuer d’être bien orienté face au dollar USD.

Graphique 4 heures de l’AUD/USD réalisé sur TradingView :

Cependant, l’AUD/USD est dorénavant sous une résistance majeure. En remontant à son niveau de début mars, l’AUD/USD est revenu tester son plus bas de l’année dernière à 0,6677$.

La tendance reste techniquement bullish, mais la ligne oblique haussière de court terme (en bleu dans le graphique) sera à surveiller, car une clôture en dessous de celle-ci suggérerait un renversement baissier de l’AUD/USD.

Face à cette résistance, le dollar néo-zélandais représente une alternative intéressante au dollar australien. D’autant plus que le « kiwi » montre une marge de progression attractive face à son homologue australien à en croire l’analyse technique de l’AUD/NZD.

L’AUD/NZD se replie sous une oblique baissière de long terme

En effet, l’AUD/NZD consolide après avoir testé une ligne oblique baissière qui fait pression sur le taux de change depuis 2015. En dessous de cette oblique, l’AUD/NZD présente des perspectives baissières.

Une clôture sous la ligne oblique haussière de court terme (également en bleu dans le graphique ci-dessous) renforcerait ce biais directionnel.

Graphique 4 heures de l’AUD/NZD réalisé sur TradingView :

En conclusion, nous pouvons constater le dollar australien sous une résistance importante face à ses homologues américain et néo-zélandais, ce qui incite à diminuer son exposition sur l’AUD.

Si l’AUD/NZD clôture sous sa ligne haussière de court terme et que l’AUD/USD se maintient au-dessus de sa ligne oblique haussière de court terme, il sera préférable d’acheter le NZD/USD plutôt que l’AUD/USD.

