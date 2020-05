USD/CAD : Le dollar canadien se remet de la crise

Points-clés de l’article sur l’USD/CAD :

Le dollar canadien se reprendre grâce au regain d’optimisme des investisseurs

Les cours de pétrole contribuent également à la remontée du dollar canadien

L’ USD/CAD sort par le bas d’un triangle descendant

Le dollar canadien a repris sa hausse depuis le début de la semaine, lui permettant ainsi de se remettre peu à peu de son crash face au billet vert au début des mesures de confinement en mars. Les opérateurs de marché redeviennent optimisme sur l’économie mondiale grâce essentiellement aux différentes annonces relatives à des avancées sur la recherche d’un vaccin contre le Covid-19. Ce regain d’optimisme permet aux actifs risqués comme les marchés actions, le dollar australien et le dollar canadien de surperformer les actifs refuges tels que le dollar américain et le yen.

Graphique journalier des forces relatives SPX/TLT, AUD/USD et CAD/JPY réalisé sur TradingView :

Mais le dollar canadien profite également de la nette remontée des cours de pétrole qui permet à l’industrie pétrolière canadienne de redevenir peu à peu profitable. Le cours du Brent est repassé au-dessus de 35$ le baril, ce qui est un prix 90% plus élevé qu’il y a un mois mais reste 50% plus bas qu’il y a un an.

Le graphique ci-dessous met en perspective cet alignement du S&P 500 et du Brent en faveur d’une hausse de l’USD/CAD.

Graphique journalier du CAD/USD, Brent et S&P 500 réalisé sur TradingView :

Sauf en cas de nouveau sell-off des marchés actions ou des cours de pétrole, le dollar canadien devrait donc continuer à reconquérir du terrain qu’il a cédé pendant la forte période de panique en mars

L’USD/CAD sort par le bas d’un triangle descendant

Techniquement, il y a des raisons qui permettent d’être bullish sur le dollar canadien face au dollar américain. L’USD/CAD a validé un triangle descendant hier en clôturant en dessous de son plus bas d’avril à 1,3852. Cette figure chartiste donne en théorie des perspectives baissières jusqu’à 1,3440.

Ces perspectives baissières seraient invalidées en cas de rebond de l’USD/CAD à l’intérieur de son triangle. Le scénario d’une consolidation autour de 1,40 serait alors privilégié.

Graphique journalier de l’USD/CAD réalisé sur TradingView :

