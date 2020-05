EUR/JPY : L’euro se renforce face au yen

Points clés de l’article :

Les marchés en mode risk-on profitent à l’ euro

L’euro dans une tendance court terme haussière

Le mode « risk-on » est à nouveau allumé sur les marchés. Villeroy de la banque centrale européenne a déclaré qu’il y avait encore de la place pour innover et agir puissamment et rapidement. Il a dit qu’il souhaiterait voir les limites du programmes d’achats d’actifs de 750 milliards d’euro encore étendues. Donc encore plus de stimulus dans les tuyaux.

Les gouvernements européens vont aussi aider la reprise économique. L’Allemagne travaille sur un plan d’aide à la compagnie aérienne Lufthansa en prenant une participation de 20% qui sera temporaire et surtout devra être approuvé par l’Union Européenne. De son côté la France devrait annoncer aujourd’hui son plan pour le secteur automobile et en prépare un pour le secteur aéronautique. L’Espagne va lever à partir du 1er juillet la mise en quarantaine de deux semaines imposés aux étrangers afin de ne pas pénaliser son secteur touristique.

Au Japon le premier ministre Abe a dit hier que le plan fiscal pour combattre le Covid-19 atteindrait plus de 200 trillions de yen soit environ 40% du PIB. La dernière adjudication d’emprunts obligataires de JGB de maturité 40 ans a été souscrit plus de 3 fois et ressort à un taux de 0,505%.

Toutes ces nouvelles positives ont complètement mis à l’écart les tensions sino-américaines qui tempéraient l’optimisme des marchés. Donc les actifs refuges comme le Yen sont moins demandés et l’euro regagne quelques faveurs des investisseurs.

L’euro profite de ce changement d’humeur sur les marchés et depuis le 6 mai et son rebond sur le support hebdomadaire datant de 2016 affiche des creux et sommets ascendants qui déterminent une tendance haussière à court terme. Les corrections respectent les retracements Fibonacci, l’euro a retracé 61,8% de sa hausse du 6 au 12 mai puis 50% de sa hausse du 14 au 21 mai.

Cette hausse se confirme ce matin et l’euro devrait rejoindre la zone de résistance entre 118,75 et 119 Yen avec un nouveau sommet plus haut. Le RSI est orienté à la hausse et confirme ce mouvement. Ce scénario sera invalidé en cas de cassure du support à 117.

Evolution de l’euro contre yen sur une base 4 heures :

