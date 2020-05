AUD/USD : Les tensions avec la chine affaiblissent le dollar australien

Points clés de l’article :

Le retour des tensions avec la Chine

Le dollar Australien face à une forte résistance

Aujourd’hui s’est ouvert en Chine le congrès annuel du peuple et le premier ministre Ki Keqiang a dévoilé un plan de 280 milliards de dollar pour aider les gouvernements locaux et relancer l’économie. Pour la première fois Pékin ne fixera pas d’objectif de croissance pour se concentrer sur la lutte contre la pandémie et demande au pays de redoubler d’effort pour relancer l’économie.

Mais ce sont les tensions avec les Etats Unis qui retiennent l’attention des marchés. Depuis deux jours l’escalade est palpable et se focalise sur Hong Kong. Jeudi, la maison blanche a publié un rapport critiquant la politique économique chinoise et les violations des droits de l’homme. Les révélations sur la volonté prêtée à la Chine d’imposer une loi de sécurité nationale à Hong Kong ont conduit à une nouvelle crispation entre les deux puissances. Donald Trump a déclaré que les Etats Unis réagiraient avec force si Pékin menait ce projet à son terme. Ces commentaires s’ajoutent aux accusations sur la gestion du coronavirus.

L’Australie qui s’est joint à ces critiques a beaucoup à perdre d’un point de vue économique, 1/3 de ses exportations est destiné à l’empire du milieu qui est leur premier partenaire commercial. Un projet de sanctions de la part de la Chine contre les produits Australiens est à l’étude. La Chine a aussi répondu aux accusations de Trump avertissant que le pays protégerait sa souveraineté, sa sécurité et ses intérêts et a menacé les Etats Unis de mesures de rétorsion. Le pays fera ce qu’il veut à Hong Kong et n’a pas peur des conséquences.

Avec les élections présidentielles qui approchent Trump en fera un enjeu électoral et les conditions ne sont pas réunies pour un apaisement. En conséquence, le dollar Australien est en recul depuis la montée des tensions il y a deux jours.

Le rallye du dollar australien perd de son Momentum à l’approche de la forte résistance hebdomadaire. La paire AUD/USD avait réussi à dépasser la résistance définie par les plus haut de Mai avant-hier pour la réintégrer aujourd’hui. Le RSI ne progresse plus et confirme que l’élan s’essouffle. La moyenne mobile de la même façon stagne.

L’Aussie pourrait donc rentrer en consolidation. Le support se situe sur le dernier creux à 0,6370.

Evolution du dollar australien contre dollar américain sur une base quotidienne :

