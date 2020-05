USD/JPY : La paire consolide horizontalement

Points clés de l’article :

Dans l’attente d’une réunion d’urgence de la banque du Japon

Le dollar contre yen a besoin d’un catalyseur

Dans l’attente d’une réunion d’urgence de la banque du Japon

Le dollar yen a grimpé à un plus haut de 1 mois après que la banque du japon mardi ait annoncé une réunion d’urgence pour le vendredi 22 mai. Le yen a baissé sur des anticipations de nouvelles mesures d’expansion monétaire. Ce support supplémentaire à l’économie vise à proposer des fonds à des institutions financières. Le dollar yen est aussi monté sur les chiffres des capacités d’utilisation qui ont baissé de 3,4% à un plus bas de 7 ans à 92,2%.

Les commentaires de la Fed à travers le témoignage de J.Powell qui a laissé entendre qu’il allait étendre les mesures monétaires accommodantes étaient plutôt baissier pour le dollar. Il a précisé que la Fed mais aussi la congrès devraient faire plus pour relancer l’économie. Le président de de la Fed de Boston a appuyé ces propos insistant sur la nécessité d’actions sur le plan fiscal et monétaire. De plus, le président de la Fed de Minneapolis a dit qu’il faudrait probablement un an ou deux avant de voir le retour d’une croissance forte.

Les indicateurs économiques n’étaient pas favorables au billet vert aves les mises en chantier qui ont chuté de 30,2% à un plus bas de 5 ans avec un chiffre sorti à 891 000 contre des anticipations à 900 000. Les permis de construire au mois d’Avril ont baissé de 20,8% à un plus bas de 5 ans à 1074 millions.

Le dollar contre yen a besoin d’un catalyseur

Le dollar contre yen a réintégré les deux bornes définies par les retracements Fibonacci de 50% à 108 et 61,8% à 106,85. Depuis Mars, la paire évolue donc dans une consolidation rectangulaire entre 106 et 108,10.

A court terme les prix sont soutenus par une oblique haussière mais devront dépasser la résistance horizontale pour qu’une tendance haussière se mette en place. Un dépassement à la hausse permettrait de rejoindre le plus haut du mois d’Avril à 109,40. En cas d’échec un retour sur 106,85 et 106 pourraient voir le jour.

Evolution du dollar contre Yen sur une base quotidienne :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE