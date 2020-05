AUD/JPY : Le dollar Australien profite du redémarrage chinois

Points clés de l’article :

La Chine menace de sanctionner les exportations venues d’Australie

Le dollar australien se reprend au sein d’une tendance moyen terme baissière

Le dollar australien profite du changement de sentiment du marché en mode risk off hier. L’espoir d’un traitement contre le coronavirus qui n’est portant qu’en phase I de test et les propos jugés optimistes de la part de J.Powell sur la croissance américaine.

Le dollar australien a aussi profité du rebond des matières premières. Le pays est un gros exportateur de minerais très lié à la reprise de l’économie chinoise dont le pays est le premier partenaire commercial. L’Australie est le pays qui dépend le plus de l’économie chinoise. Environ un tiers des exportations vont vers la Chine.

Or la Chine a peu goûté les appels à une enquête sur l’origine du virus. L’empire du milieu envisage des restrictions sur les exportations australiennes et a dressé une liste de biens concernés qui seraient soumis à des contrôles de qualité plus sévères des taxes douanières ou des retenus aux frontières. L’état pourrait aussi appeler à un boycott à travers les médias. Aucune décision n’a encore était prise mais la menace est réelle.

Sur un horizon de temps hebdomadaire, Le dollar australien s’est bien repris depuis le plus bas du mois de Mars et a même dépassé un support devenu résistance sur lequel il butait depuis 3 semaines à 70. Il est maintenant en passe de rejoindre l’oblique descendante en vigueur depuis début 2018 et qui passe sur les 73,60 JPY. Toutefois la tendance moyen terme reste baissière tant que l’on reste sous cette oblique.

Evolution hebdomadaire du dollar australien contre Yen japonais :

A plus court terme, sur un horizon de temps quotidien, le dollar australien a rejoint un gap laissé ouvert début Mars et finalement dépassé ce matin la forte résistance constituée par la résistance hebdomadaire mais aussi le retracement Fibonacci de 61,8% de la dernière vague de baisse due au coronavirus. Les prochains obstacles se situent sur 71,50 et 72,40 avant l’oblique hebdomadaire. Cette contre tendance court terme haussière serait invalidée en cas de cassure du support à 67,60.

Evolution quotidienne du dollar australien contre Yen japonais :

