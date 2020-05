EUR/USD : L’euro gagne du terrain face au dollar

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DE LA PAIRE EUR/USD

L’ensemble des indicateurs économiques se sont effondrés

EUR/USD : l’indécision domine, la paire consolide

La semaine dernière a principalement été dominée par l’aversion au risque, à cause des craintes liées à une deuxième vague d'épidémie, des faiblesses de la reprise économique et des tensions entre les USA et la Chine.

Tout d’abord, les principaux indicateurs montrent que la macroéconomie se retrouve au tapis et que la reprise pourrait finalement voir le jour dans plusieurs mois.

Aux Etats-Unis, les ventes au détail ont amplifié leur baisse en avril en raison des mesures de confinement, renforçant ainsi le scénario d'une poursuite de la contraction de l'économie américaine au deuxième trimestre.Le département du Commerce a fait état d'une baisse de 16,4% des ventes par rapport à mars, la plus marquée depuis le début de cette série statistique en 1992. Le PIB, lui, s'est contracté de 4,8% au 1er trimestre et certains économistes s'attendent à une chute susceptible d'atteindre 40% sur avril-juin, ce qui serait le pire chiffre enregistré depuis les années 1930.

En Europe, Les pays de la Zone Euro montrent également une chute vertigineuse de leur PIB au 1er trimestre avec en Allemagne (-2.2%), en France (-5.8%) et pour l'ensemble de l'union monétaire (-3.8%).

Toutefois, le dollar débute la semaine en légère baisse, le regain d'appétit pour le risque le privant de son statut de valeur refuge. Les investisseurs démarrent la semaine en fanfare avec l’espoir d’avancées sur un vaccin contre le coronavirus.

Maintenant, intéressons-nous comme à l’accoutumée à la partie graphique.

Encore une fois, la paire se retrouve au bord du précipice, l’oblique haussière passant par les creux de 2000, 2001, 2017 et 2020 vient soutenir les prix pour empêcher la dégringolade. Techniquement, une clôture mensuelle sous cette droite tendance vers 1,0770$ ouvrirait la voie à une accélération en direction des 1,0620$ et 1,0520. A moyen terme, il faudra donc surveiller la réaction du marché à l’approche du pivot clé des 1,0770$ afin d’avoir plus de visibilité pour se positionner dans le sens du flux.

GRAPHIQUE DE L’EUR/USD EN DONNÉES MENSUELLES

Pour le moment, la paire est enfermée dans une dynamique baissière, néanmoins, nous pouvons voir que les cours consolident à l’intérieur d’un range compris entre 1,1000$ et 1,0770$. De ce fait, la rupture d’une des deux bornes devrait donner le tempo pour la suite.

Un franchissement de la résistance psychologique à 1,1000$ permettrait à l’euro de reprendre des couleurs et ainsi rejoindre la zone de polarité à 1,1075$ et le niveau clé des 1,1200$ afin de confirmer la reprise haussière.

En revanche, tant que les prix évoluent sous les 1,1000$, les vendeurs gardent la main et pourraient davantage enfoncer le clou vers les plus bas annuels, en supposant que l’oblique de très long terme couplée à la borne basse du range cède sous la pression vendeuse.

Pour finir, l’EUR/USD temporise depuis plusieurs séances, les opérateurs restent tiraillés entre les espoirs d’un retour rapide à la normale et les inquiétudes face à des mauvais chiffres économiques.

GRAPHIQUE DE L’EUR/USD EN DONNÉES JOURNALIÈRES

