EUR/GBP : Le Brexit (Saison 4) au centre des inquiétudes pour la livre

Points clés de l’article :

L’absence de progrès sur le Brexit pénalise la livre

Un fort support soutient l’ euro contre sterling

L’absence de progrès sur le Brexit pénalise la livre

Les négociations entre Le Royaume Uni et l’Europe semblent de nouveau piétiner avec peu de signes de progrès avant la date limite le mois prochain de la fin des négociations pour un report. Le Royaume Uni refuse des compromis dans certains secteurs qui concernent le commerce ou la pêche. La commission européenne a menacé jeudi de poursuivre le Royaume Uni qu’elle accuse de remettre en cause les règles sur la liberté de circulation. De son côté le Royaume Uni prévient que l’union européenne ne tient pas ses engagements de protéger les droits des britanniques qui vivent en Europe. Le risque de voir le Royaume Uni sortir sans accord le 31décembre est de plus en plus probable enfonçant un peu plus les perspectives d’une économie déjà très touchée par la pandémie du coronavirus.

Le streling a reculé pour le cinquième jour d’affilée hier face au dollar et est la devise qui affiche la moins bonne performance parmi les 10 devises principales dans le monde indiquant qu’elle risque de souffrir le plus d’une absence d’accord sur le Brexit. .

En Europe , les perspectives ne sont pas beaucoup plus réjouissantes. Le PIB allemand s’est réduit de 2,2% au premier trimestre, plus forte baisse en 10 ans , donnant une indication des dommages causés par le coronavirus. Moins de deux semaines de confinement ont entrainé une baisse dans les dépenses de consommation et d’investissement. L’Europe est belle et bien en récession et les chiffres du prochain trimestre devraient être pires. Le gouvernement allemand a déjà investi 1,2 milliards d’euro pour aider les entreprises et travaillent sur d’autres mesures pour relancer la première économie de la zone.

Evolution du PIB en Allemagne :

Un fort support soutient l’euro contre le sterling

La forte baisse de l’euro contre le sterling durant la deuxième partie de 2019 s’est terminée le 19 février à 0,8285 avec un violent rebond de la devise qui a atteint 0,95 le 19 mars.

Depuis les cours ont retracé un plus de 61,8% et atteint un plancher à 0,8685 testé à 4 reprises. Le rebond observé sur cette droite horizontale a permis de rejoindre la résistance horizontale à 0,8865 ayant bloqué le cours en Avril.

Un dépassement permettrait de libérer une vague de hausse significative. La moyenne mobile repart légèrement à la hausse et le RSI est orienté positivement. Mais tant que nous n’avons pas de clôture au-dessus ce scénario ne sera pas validé.

Sous cette droite de résistance, la probabilité est de voir l’euro contre sterling entrer dans une consolidation horizontale entre ces deux bornes distantes de 200 pips.

Evolution de l’euro contre sterling sur une base quotidienne :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE