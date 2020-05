EUR/USD : Les déclarations de J. Powell freinent l’euro dans son rebond

Points clés de l’article :

L’ euro freiné dans sa tentative de rebond

Jérôme Powell, le président de la Fed s’est exprimé aujourd’hui sur la politique économique et monétaire. Son intervention était attendu, il a notamment déclaré :

La reprise va prendre du temps, les perspectives sont incertaines et sujets à des risques persistants

La Fed n’envisage pas de taux négatifs sur les Fed Funds car l’expérience montre que leur efficacité est mitigée

La reprise économique va être plus lente qu’envisagée

La hausse du chômage devrait culminer le mois prochain

Il va falloir stimuler encore plus l’économie pour sortir de la crise

Un plan fiscal va aussi être nécessaire

Les opérateurs étaient surtout dans l’attente d’une possibilité de voir les taux de refinancement négatifs aux Etats Unis. Visiblement cette décision ne semble pas d’actualité. Si ces déclarations risquent de ne pas rassurer les indices boursiers, elles sont plutôt de nature à soutenir le dollar contre euro avec des taux d’intérêts qui resteront a priori en territoire positif. Plusieurs autres membres de la Fed avaient hier fait des déclarations allant dans le même sens.

En Europe, le président du mécanisme européen de stabilité s’est voulu rassurant en estimant ne voir aucun signe d’une nouvelle crise de la dette au sein de la zone euro, arguant que la situation était différente de celle de 2011-2012. Même la dette italienne n’est pas un problème pour lui, les taux d’intérêts étant à des niveaux très bas.

L’euro a une nouvelle fois rebondi hier au contact du support déjà testé plusieurs fois à 1,0780. La devise européenne semblait se diriger vers l’oblique descendante mais a été stoppée dans son élan avec la déclaration du président de la Fed.

La paire reste donc sans véritable tendance entre l’oblique baissière et le support horizontal. Le RSI et la moyenne mobile à 20 périodes sont neutres. Une cassure à la baisse donnerait comme objectif les plus bas de Mars à 1,0635. Un dépassement de l’oblique laisserait entrevoir 1,1000 et au-delà 1,1150.

Evolution des cours de l’euro contre dollar sur une base quotidienne :

