GBP/USD : La livre reste convalescente face au dollar

Cacophonie sur le plan de reprise de l’économie

Un biais légèrement baissier sur le câble

Boris Johnson a dû réviser ses plans pour relancer l’économie après que des employés et des syndicats aient souligné que les lieux de travail n’étaient pas prêt pour un retour au travail. Le premier ministre britannique a du revenir sur ses propos de dimanche où il l’appelait les britanniques à reprendre le travail s’ils ne pouvaient pas le faire à distance. Ce changement de communication rajoute de la confusion dans la plan de reprise déjà mis en cause pars le Pays de Galle et l’Ecosse. La levée des confinements est prévue en plusieurs phases et doit commencer le 13 mai.

La sagadu Brexit (saison 4 , le vote ayant eu lieu en 2016) va reprendre vendredi avec une conférence de presse suite aux rencontres toute la semaine sur Zoom entre David Frost et Michel Barnier. La date limite pour étendre les négociations au-delà de la fin de l’année est fixée à fin juin. La livre pourrait revenir au centre de l’actualité.

Le dollar est soutenu par les déclarations de deux présidents de la Fed qui se disent opposés à l’idée de fixer des taux d’intérêts négatifs. Mais les commentaires du président de la Fed de Minneapolis sur le fait que le PIB américain allait afficher une énorme chute au deuxième trimestre ont pesé sur le dollar.

Le câble évolue dans une large bande horizontale toujours avec un biais légèrement baissier tant que l’on se situe au-dessous de l’oblique baissière. Une cassure du support à 1,2247 serait très négatif pour la livre qui validerait une configuration en double sommet et libèrerait un potentiel baissier important avec comme premier rempart le plus bas du mois d’avril à 1,2165.

Pour reprendre de la hauteur, il faudra absolument dépasser l’oblique puis la résistance à 1,2470. Le câble pourrait alors revenir sur les résistances hebdomadaires à 1,2650 et 1,2725.

Evolution de la livre contre dollar sur une base 4 heures :

