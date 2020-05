EUR/USD : Vers un retour de l’euro à 1,10$ à court terme ?

Points-clés de l’article sur l’EUR/USD :

L’euro rebondit en bas de son range

L’euro présente des perspectives techniques haussières face au dollar après être revenu tester la borne basse de son range. En effet, l’euro est revenu en bas de son range dans lequel il évolue depuis début avril sur fond de craintes des investisseurs quant à une seconde vague de l’épidémie après que le nombre de nouveaux cas a bondi en Corée du Sud, Chine et Allemagne.

Ces perspectives haussières depuis le bas du range sont renforcées ce matin par l’apaisement de l’aversion au risque. Les contrats à terme américains rebondissent et le yen s’affaiblit.

Techniquement, les perspectives sont haussières jusqu’en haut du range. Un retour à 1,10$ est le scénario privilégier à court terme tant que l’euro évolue dans son range. Ce scénario serait invalidé seulement en cas de clôture sous le support du range à 1,0767$. Si c’est le cas, les perspectives deviendraient baissières jusqu’au plus bas de mars à 1,0633$.

Graphique 4 heures de l’EUR/USD réalisé sur TradingView :

Le dollar reste dans le fond soutenu par les incertitudes économiques

Sur le long terme, le dollar reste soutenu par la persistance des incertitudes. Le dollar devrait continuer à profiter de son aspect refuge pour rester solide, rendant ainsi peu probable un renversement haussier majeur de l’EUR/USD.

Pour cette raison, une amélioration de la macroéconomie sera nécessaire pour envisager une sortie par le haut du range et des nouveaux plus hauts annuels. Les rapports clés de la semaine seront aux Etats-Unis les inscriptions aux allocations chômage publiées jeudi et l’indice manufacturier de la Fed de New York et la production industrielle publiés vendredi. En zone euro, l’attention sera portée sur la production industrielle et la première estimation du PIB du premier trimestre publiées mercredi et vendredi.

