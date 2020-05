USD/JPY : Le dollar rebondit vivement face au yen

Points clés de l’article :

Discussions sino-américaines et réunion de la BOJ

Le dollar yen casse une oblique descendante

Discussions sino-américaines et réunion de la BOJ

Le dollar contre yen a repris le chemin de la hausse suite à la repise du dialogue entre la Chine et les Etats Unis. Il profite aussi des chiffres du chômage moins fort qu’attendu. Les deux partis ont convenu que des progrès avaient été réalisés pour faire de l’accord passé un succès. Le nombre de destructions d’emploi est ressorti à 20,5 millions un peu mieux que les 22 millions anticipé par les opérateurs. Les taux de chômage est ressorti à 14,7% soit moins que les 16% attendu. Toutefois tout est relatif car cela reste quand même le plus mauvais chiffre depuis leur première parution en 1939. Le Yen perd donc de son attrait comme valeur refuge.

Plusieurs membres du conseil des gouverneurs de la banque du Japon ont émis le souhait de mesures plus amples que celles annoncées lors de la dernière réunion de politique monétaire le mois dernier selon le compte rendu de la réunion. Par ailleurs les indicateurs économiques étaient négatifs vendredi pour le Yen, les dépenses des ménages ayant affiché la plus forte baisse depuis 5 ans avec -6% annuel. Le Japon a aussi annoncé qu’une majorité des entreprises nippones seraient concernées par des nouvelles règles visant à limiter les investissements étrangers Ces mesures sont mises en place pour protéger la sécurité nationale.

D’un côté des mesures positives qui soutiennent le dollar, de l’autre des données négatives pour le Yen ont provoqué une hausse significative du billet vert.

Le dollar yen casse une oblique descendante

Depuis le 6 avril le dollar yen était dans une tendance baissière de court terme. Toute rebond de la paire était rejeté par un oblique descendante. Le dollar a franchi cette résistance ce matin puis une droite horizontale correspondant à un ancien support devenu résistance à 106,85.

La paire a vivement accéléré à la hausse et se dirige vers la résistance à 108. Un dépassement de celle-ci permettrait de libérer un potentiel de hausse vers le plus haut du 6 avril à 109,40 et au-delà de revoir les plus haut d’avant la crise dans la zone des 112.

Ce scénario positif serait remis en cause en cas de cassure des 106,85 et du plus bas du 6 mai à 106.

Evolution du dollar contre yen sur une base quotidienne :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE