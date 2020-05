GBP/USD : Le câble est bien fragile

Points clés de l’article :

Une économie en danger

Le câble reste très fragile

Le gouverneur de la banque d’Angleterre, Andrew Bailey,a laissé clairement entendre que la banque allait intensifier son programme d’expansion monétaire dès le mois de juin pour faire face à la pire crise économique que le Royaume Uni doit affronter depuis 1706. La banque agira autant que nécessaire en achetant des obligations aussi longtemps qu’il le faudra dans la lignée de l’action menée par la Federal Reserve et la banque centrale européenne.

La banque précise que le PIB allait se réduire de 30% ce trimestre par rapport à la fin de l’année et que le taux de chômage devrait doubler pour atteindre 9%. Même s’il s’attend à un fort rebond de l’activité en 2021 la récession est bien plus forte que les 8,3% prévu par la commission européenne. La banque d’Angleterre s’attend à une contraction de 14% sur l’année, trois fois plus qu’en 2008 et plus forte aussi que pendant la crise d’après-guerre. Les prix du marché immobilier devraient tomber de 16%. Les prévisions sont même pires que celles de l’Italie et l’Espagne.

Le taux de référence de la politique monétaire reste inchangé à l’unanimité mais le gouverneur n’exclut pas des taux négatifs.

Aux Etats Unis plus de 3 millions de nouvelles inscriptions au chômage ce qui porte le total depuis le début de la pandémie à 33,5 millions. Le chiffre est un peu au-dessus du consensus mais continue à décroître.

Inscriptions hebdomadaire au chômage aux Etats Unis :

La devise britannique a repris le chemin de la baisse coiffée par une oblique baissière. La devise s’attaque à un support à 1,2310 qui reste fragile. En cas de cassure l’objectif sera à 1,2247. Il faudra que ce dernier rempart tienne pour le câble car s’il venait à céder cela validerait une figure en double top avec un objectif beaucoup plus bas. J’aurais l’occasion d’y revenir si cela se produisait.

Pour invalider ce scénario négatif il faudrait que la livre revienne au-dessus de l’oblique baissière et surtout de l’ancien support qui devient résistance à 1,2407

Cours de la livre contre dollar sur une base 4 heures :

