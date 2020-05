EUR/USD : la macro US immédiate va dicter la tendance du cours de l’euro dollar

Points-clés de l’article :

Le cours de l’ euro dollar est revenu sur le support à 1.0775$, mis sous pression par la Cour de Karlsruhe et les tensions sur le Crédit au sein de la Zone Euro

Rebond vers 1.10$ ou rupture de support et chute vers 1.05$ ; ce sont les chiffres du marché du travail US qui vont trancher aujourd’hui et demain.

Cours de l’euro dollar en bougies japonaises journalières – source TradingView

Le cours de l’euro dollar a été mis sous pression cette semaine par la Cour fédérale constitutionnelle de l’Allemagne. Cette dernière critique vivement l’action monétaire de la Banque Centrale Européenne (BCE) et lui a donné trois mois pour justifier la répartition du programme de Quantitative Easing. Cela a amplifié les divergences au sein du Crédit souverain de la Zone Euro, avec l’écartement du spread d’Etat entre la France et l’Allemagne d’une part, et entre l’Italie et l’Allemagne d’autre part.

Sur le plan technique, le taux EUR/USD est au bord du gouffre, soit le quatrième test du support à 1.0775$. Il s’agit du gap haussier comblé du printemps 2017 et qui a tenu son rôle depuis 1 mois. Dans le cas d’une rupture sur le base d’une clôture journalière, le marché rejoindrait alors les 1.0630$ et les 1.05$. Au stade actuel, le support est toujours préservé, il s’agit donc encore d’un trading range entre le support et la résistance à 1.120$.

La suite de la dynamique va dépendre de la devise de contrepartie, c’est-à-dire du dollar US (DXY).

Nouveaux demandeurs de l’allocation chômage aux Etats-Unis – source TradingView

La direction immédiate du dollar US (DXY) va dépendre des chiffres de l’emploi aux Etats-Unis avec les nouveaux demandeurs de l’allocation chômage ce jeudi à 14h30 et vendredi, le rapport NFP du mois d’avril qui va officialiser la hausse du taux de chômage à 16% de la population active aux Etats-Unis. La réouverture commencée de l’économie des Etats-Unis devrait permettre une baisse rapide du chômage, de quoi soutenir à nouveau le dollar US. Mais nous n’en sommes pas là et ce sont à nouveau 3 millions d’américains qui sont attendus aujourd’hui en nouveaux inscrits au chômage.

