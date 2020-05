EUR/USD, EUR/JPY : La justice allemande met l’euro sous pression

Points clés de l’article :

La cour constitutionnelle allemande s’invite sur les marchés

L’ euro est sous pression

La plus haute court de justice allemande a donc jeté un pavé dans la marre hier en donnant à la banque centrale européenne 3 mois pour justifier son programme d’achat d’obligations datant de 2015. La décision ne concerne pas le programme d’aide pour faire face au coronavirus. La cour constitutionnelle accuse la BCE d’avoir outrepassé son mandat. Si la BCE n’arrive pas à rassurer la cour de Karlsruhe, la banque centrale allemande ne pourra pas participer au programme et devra revendre même les titres déjà achetés. Pour rappel les achats de la BCE sont réalisés à travers les banques centrales nationales. La banque européenne devra démontrer que les effets du programme sur l’économie sont réels. La banque de Frankfort a acheté plus de 2,6 milliards d’euro en obligations d’entreprises et d’états.

La BCE pourra toujours utiliser les autres banques centrales si jamais elle n’arrivait pas à convaincre la justice allemande. Le programme d’achats, élément essentiel de relance de l’économie, ne prendra pas fin car la cour ne l’a pas déclaré illégal mais cette décision va rajouter de la tension sur le marché obligataire et raviver les risques sur la cohésion entre les pays.

Du côté des indicateurs économiques l’Allemagne enregistre la plus forte chute des commandes industrielles depuis 1975 à -15,6%. Le nombre de nouveaux cas dans le pays de coronavirus a augmenté pour la première fois depuis 6 jours au moment où Merkel discute des mesures des levées de confinement.

Dans ce contexte l’euro faiblit.

Contre dollar, l’euro revient vers une droite de support à 1,0780. Au-dessous le mouvement se poursuivra vers 1,0727. La moyenne mobile à 20 périodes confirme cette tendance. Pour infirmer cette vue négative il faudra que dans un premier temps l’euro franchisse l’oblique baissière.

Cours de l’euro contre dollar sur une base 4 heures :

Contre Yen il a cassé une importante zone de support hebdomadaire. Le prochain support date de 2016 et se trouve sur le niveau de 114,85. Si ce soutien ne tenait pas, l’euro contre yen se dirigerait vers le niveau de 110.

A la hausse les résistances se trouvent à 116,12 et 117,77. La tendance ne redeviendra haussière qu’au-dessus de l’oblique baissière.

Cours de l’euro contre yen sur une base quotidienne :

