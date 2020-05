AUD/USD : Le dollar australien est freiné par les tensions sino-américaines

Points clés de l’article :

Tensions sino-américaines et remontée du pétrole

AUD/USD : A l’approche de la résistance de moyen terme

Le dollar américain a profité des tensions internationales entre la Chine et les Etats Unis et des résultats décevants des entreprises américaines en fin de semaine dernière. Les résultats d’Amazon ont retenu particulièrement l’attention.

Par ailleurs, le chef de la diplomatie américaine accuse les chinois d’avoir laissé échapper le virus d’un laboratoire à Wuhan. Trump a dit qu’un rapport très concluant serait publié. Du coup la menace de taxes douanières contre les produits chinois ressort et met en péril les négociations sur le commerce au risque de plomber la reprise de la croissance. Ce matin, les médias chinois toujours le relais de l’appareil d’état se déchainent contre Pompeo, le secrétaire d’état, le qualifiant de maléfique et de menteur mais évitent pour le moment toute attaque directe contre le président Trump. On aurait pu réver d’une meilleure coopération. Les tensions refont surface et tempèrent l’optimisme revenu lié au réouverture progressive des économies.

Sur le front du pétrole, les mesures de réduction commencent à faire leur effet et parallèlement la demande profite du redémarrage des économies. La publication des stocks mercredi dernier était un peu moins pire que prévu. Tout cela permet un rebond des cours qui soutient le secteur pétrolier en bourse.

Les mauvaises nouvelles comme les mauvais chiffres de consommation durable publiés hier ont été ignorées. Dans ce contexte les actifs refuges comme le dollar ont profité de ces deux séances la semaine dernière pour attirer les flux des investisseurs. Le dollar australien, actif à risque, est lié à l’optimisme concernant la reprise chinoise. Il faut noter quand même que pour l’instant la demande dans l’empire des Ming reste atone.

La tendance à moyen terme sur l’Aussie reste baissière en dessous d’un support devenu résistance selon le principe de polarité à 0,6670.

A court terme cependant, la paire se trouve dans un mouvement de contre tendance donc dans une dynamique haussière qui s’essouffle à l’approche de la résistance. Le dollar australien a cassé une oblique baissière pour établir un plus haut au mois d’avril à 0,6570.

Le retour sur cette oblique lui permet de rebondir depuis hier. Tant que l’on reste au-dessus de 0,6372 la tendance reste haussière. L’objectif reste à 0,6670. En cas de cassure à la baisse et de réintégration de l’oblique baissière, il est probable que ce rebond soit mis entre parenthèse.

Cours du dollar australien contre dollar américain sur une base 4 heures :

