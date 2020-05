USD/JPY : Entre tensions et Espoir

Points clés de l’article :

Indicateurs économiques mitigés et regain des tensions sino-américaines

La paire reste hésitante sous une oblique baissière

Indicateurs économiques mitigés et regain des tensions sino-américaines

Des indicateurs économiques mitigés et un commentaire du président de la Fed de Richmond qui a dit qu’il s’attendait à un bond significatif au 3eme trimestre pour l’économie américaine ont ponctué la fin de la semaine dernière. L’indice ISM manufacturier a baissé de 7,6 à 41,5, le déclin le plus fort depuis 11 ans mais mieux que les anticipations des opérateurs à 36. Les dépenses dans la construction ont aussi surpris avec une hausse de 0,9% contre des anticipations à -3,5%.

Ce matin ce sont les déclarations du chef de la diplomatie américaine Pompeo et du président Trump qui sont au centre des préoccupations des investisseurs. Le premier estime qu’il existe d’énormes preuves que le virus provient d’un laboratoire de Wuhan mais sans les montrer. Le second a promis de diffuser un rapport très concluant en ce sens. Le conflit politique sino-américain risque de s’intensifier et toute reprise de la guerre commerciale entre les deux pays sera préjudiciable à la reprise économique et aux marchés boursiers. La demande pour les actifs refuges comme le Yen profite de ces tensions.

Les marchés japonais sont fermés jusqu’à mercredi mais les indicateurs économiques publiés vendredi étaient baissiers pour le Yen avec une chute des ventes de véhicules de 25% et l’indice PMI a été revu à la baisse pour atteindre un niveau de 41,9.

Le dollar profite des taux d’intérêts positifs aux Etats Unis et de la réouverture de son économie mais souffre des tensions commerciales. Le yen profite de son statut de valeur refuge mais souffre d’une économie en berne. Une situation très contrastée donc qui se neutralise.

La paire reste hésitante sous une oblique baissière

Sur une horizon de temps hebdomadaire le dollar contre yen évolue entre deux bornes 104,60 à la baisse et 112, 15 à la hausse depuis début 2019. La paire a cassé brièvement ce range lors du pire de la crise du coronavirus mais est revenue évoluer à l’intérieur.

A court terme, le dollar contre Yen a cassé à la baisse une droite de support horizontale à 106,85 la semaine dernière avant de la réintégrer. La tendance reste légèrement baissière tant que l’on reste sous une oblique descendante qui passe actuellement que 107,35. Un franchissement à la hausse permettrait à la paire de se diriger vers une résistance horizontale à 108. La cassure du récent point bas à 106,54 relancerait la baisse vers le plus bas du canal hebdomadaire.

Evolution des cours du Dollar contre Yen sur une base 4 heures :

